Cláudia Mauro abre intimidade com o marido, Paulo César Grande: 'Chora mais que eu'

Cláudia Mauro esteve presente no especial CARAS Inverno e contou detalhes do casamento de 33 anos com o ator Paulo César Grande

Casada há 33 anos com o ator Paulo César Grande (66), Cláudia Mauro (55) assegura que seu marido é um parceiro também dentro de casa. Em entrevista durante o especial CARAS Inverno, a atriz abriu a intimidade com o pai de seus filhos gêmeos, Carolina e Pedro (12).

"O Paulo César apesar desse 'layout' desse homem macho alfa, fala alto e não sei o que. Mas, ele chora ouvindo música, chora muito mais do que eu. Meus filhos veem muito mais o pai chorando", começa Cláudia Mauro . "Ele cozinha, lava roupa... quem faz tudo isso lá em casa é ele. As pessoas sempre colocam o homem naquele lugar, e ele não. Ele é meu parceiro."

A artista conta que, ao lado do marido, encontrou um equilíbrio dentro de casa entre as personalidades dos dois. "A princípio eu gosto de todo mundo, não tenho uma resitência, é da minha natureza. Dentro de casa temos um equilíbrio."

Leia também: Cláudia Mauro revela mudança na carreira após nascimento dos filhos: 'Não consegui'

Mauro diz que também percebe na geração dos seus filhos uma mudança em relação ao papel do homem e da mulher na sociedade, apesar de saber que ainda há muito o que lutar no mundo. "A Carolina já é uma garota bem empoderada, apesar de que somos sensíveis. E o mundo ainda está longe de estarmos longe dos preconceitos, machismos e do patriarcado nas sutilezas."

A artista foi convidada para falar sobre o tema no livro As Sutilezas do Patriarcado, uma curadoria de Mirna Brasil Portella que reúne mais de 30 mulheres na escrita. "O próprio Paulo César tem isso dentro dele, por exemplo, se eu estou falando no celular, ele me interrompe, sem querer", conta.

"Eu não interrompo ele. É uma coisa sutil e enraizada. Temos uma luta pela frente. Quantas mulheres são assassinadas? E o machismo mesmo [que segue presente]", completa ela, uma das artistas convidadas da imersão da CARAS Brasil.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CLÁUDIA MAURO NO INSTAGRAM: