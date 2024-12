Viúva de membro da família real fala pela 1ª vez: ‘Ação impulsiva’

Viúva de Thomas Kingston, a Lady Gabriella Windsor, prima do Rei Charles III, rompe o silêncio sobre a morte do marido aos 45 anos após uma tragédia em casa

Prima da rainha Elizabeth II e do Rei Charles III, a Lady Gabriella Windsor falou pela primeira vez sobre a morte trágica do marido, Thomas Kingston, que foi encontrado sem vida aos 45 anos de idade em fevereiro de 2024. Ele faleceu em decorrência de um ferimento traumático na cabeça e uma arma de fogo foi encontrada ao lado do corpo dele na propriedade da família dele.

Gabriella falou sobre a perda do marido em um depoimento no inquérito do Tribunal de Justiça de Gloucestershire. Ela definiu a morte dele como uma ação impulsiva em decorrência da medicação que ele estava tomando nas semanas antes da tragédia.

“Parece que a ação impulsiva de Tom foi provavelmente provocada por uma reação adversa à medicação que ele tomou nas últimas duas semanas de sua vida”, disse ela, que chorou durante o seu depoimento.

Inclusive, ela contou que o marido não tinha demonstrado pensamentos de que poderia tirar a própria vida antes do ocorrido. “O trabalho foi um desafio para ele ao longo dos anos, mas duvido muito que isso teria levado ele a tirar a própria vida. Se alguma coisa o estivesse incomodando, tenho certeza de que ele teria compartilhado que estava com dificuldades severas. O fato dele ter tirado a vida na casa de seus pais sugere que a decisão foi resultado de um impulso repentino. Parece-me altamente provável que ele tenha tido uma reação adversa às pílulas que o levaram a tirar a vida. Acredito que qualquer pessoa que tome pílulas como essas precisa ser mais consciente dos efeitos colaterais para evitar mortes futuras. Se isso aconteceu com Tom, isso poderia acontecer com qualquer um”, completou.

O inquérito ainda informou que Thomas fazia o uso de remédios para dormir e para a ansiedade. O relatório do IML informou que Kingston faleceu por causa de um tiro autoinfligido na cabeça e o corpo dele foi encontrado pelo pai. O caso ainda segue aberto na justiça.

Vale lembrar que Thomas Kingston e Lady Gabriella estavam casados há quatro anos. Ele morreu no dia 25 de fevereiro de 2024.

O anúncio da morte de Thomas Kingston

A morte de Thomas Kingston foi anunciada pelo Palácio de Buckingham em 27 de fevereiro de 2024 por meio de um comunicado oficial. “É com a mais profunda tristeza que anunciamos a morte de Thomas Kingston, nosso amado marido, filho e irmão. Tom foi um homem excepcional que iluminou a vida de todos que o conheceram. Sua morte foi um grande choque para toda a família e pedimos que respeitem nossa privacidade enquanto lamentamos sua morte”, informou a realeza.

O Rei Charles III emitiu um comunicado para lamentar a morte de Thomas. “O Rei e a Rainha foram informados da morte de Thomas e juntam-se ao príncipe e princesa Michael de Kent e todos aqueles que o conheceram no luto por um membro muito querido da família. Em particular, Suas Majestades enviam os seus mais sinceros pensamentos e orações para Gabriella e a toda a família Kingston”, escreveram.