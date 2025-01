Rei Charles se nega a ajudar Kate Middleton na sucessão ao trono

Rei Charles tem evitado dar conselhos à nora, a princesa de Gales Kate Middleton, e jornalista norte-americano expõe motivo da atitude do monarca

O Rei Charles III tem evitado dar conselhos à nora, a Princesa de Gales Kate Middleton, sobre como se preparar para se tornar rainha consorte do Reino Unido. Isso porque quando o monarca falecer ou decidir abdicar do trono, a princesa, considerada a "cola" entre o soberano e o marido, o Príncipe William, assumirá a função ao lado do esposo, que se tornará o novo rei.

Segundo o jornalista norte-americano Christopher Andersen - especialista em assuntos da realeza, Charles não quer dar "dicas" à Kate para não reforçar a ideia de que ele está prestes a abdicar-se da função. O monarca, de 76 anos, pretende ocupar o trono por mais tempo.

Rainha Camilla, esposa de Charles, também não tem se envolvido com Kate sobre o assunto. O motivo da hesitação seria o mesmo do soberano. No entanto, isso não impede que Charles tenha muito carinho por Kate.

Quando Charles abdicar ou falecer, William assumirá o trono e Kate se tornará rainha consorte. O príncipe George, filho do casal, ficará na primeira posição da linha sucessória ao trono.

Príncipe William e Kate Middleton mudam detalhe na vida romântica

Kate Middleton enfrentou o tratamento contra no câncer em 2004 e o processo fez com que a princesa de Gales mudasse a sua forma de ver a vida. Inclusive, ela e o marido, o príncipe William, alteraram a maneira como veem o seu relacionamento dentro e fora da realeza.

Segundo a revista People, o casal está mais aberto sobre questões do relacionamento decidiram falar mais sobre o romance juntos. Isso porque o período tenso que viveram fez com que eles vissem a vida juntos de forma mais profunda e se abriram ainda mais para o amor de um pelo outro. Confira!

