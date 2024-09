Rainha Margrethe, da Dinamarca, sofre acidente doméstico

A rainha Margrethe, da Dinamarca, foi hospitalizada nesta semana após sofrer um acidente doméstico. Entenda o que aconteceu

A rainha Margrethe, da Dinamarca, foi internada nesta semana após sofrer um acidente doméstico. De acordo com a revista People, ela sofreu uma queda no Castelo de Fredensborg aos 84 anos de idade.

A rainha foi levada ao hospital e está bem. “A Rainha Margrethe foi levada para Rigshospitalet ontem à noite depois de cair no Castelo de Fredensborg. De acordo com as circunstâncias, a rainha está bem, mas está temporariamente hospitalizada em observação”, informaram os representantes da realeza.

O castelo é a residência de verão da realeza da Dinamarca. Por causa da hospitalização, a rainha cancelou sua ida a um evento oficial.

Vale lembrar que Margrethe abdicou do trono da Dinamarca após 52 anos de reinado. Com isso, o novo rei do país é Frederik, filho mais velho dela.

A trajetória de Margrethe II

Margrethe tornou-se rainha aos 31 anos em 14 de janeiro de 1972, após a morte repentina de seu pai, o rei Frederik IX. 52 anos depois, a data de 14 de janeiro torna-se o aniversário de ascensão de Frederik com a mudança de reinado. De acordo com a Casa Real dinamarquesa, a rainha Margrethe II se tornará a primeira soberana dinamarquesa a deixar voluntariamente o trono após quase 900 anos.

A abdicação

Para o historiador Mie Ellekilde, a gravidade do anúncio fez com que ela esperasse para contar às pessoas mais próximas. "Na Dinamarca, não temos uma tradição de abdicações. Então parece bastante ultrajante que o príncipe herdeiro Frederik não tenha tido mais de três dias para se acostumar com a ideia de ser o novo monarca do país depois que a rainha tomou sua decisão", afirmou ao Berlingske.

"Caso contrário, pode-se imaginar que é uma decisão tal que a rainha gostaria de consultar seu sucessor para saber se ele está pronto para assumir essa responsabilidade. Embora ele soubesse que isso viria um dia, ainda é uma grande reviravolta em sua vida.", concluiu.

A primeira aparição pública do príncipe herdeiro Frederik e a princesa Mary desde o anúncio da abdicação foi no dia 1 de janeiro, quando foram ao banquete de Ano Novo no Castelo de Amalienborg, em Copenhague. A rainha deu um aceno ao entrar no palácio.