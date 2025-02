Kate Middleton fala sobre o príncipe William após encontrar brasileiras em evento

Kate Middleton interage com fãs brasileiras em evento no País de Gales e é questionada sobre o apoio do príncipe William

A princesa de Gales Kate Middleton esteve no País de Gales nesta semana junto com seu marido, príncipe William, para compromissos oficiais da realeza. Entre um evento e outro, ela fez uma caminhada nas ruas para cumprimentar os fãs da família real e encontrou até brasileiras.

Em um vídeo que circula na internet, um grupo de brasileiras gravou como foi o encontro com a princesa, que esbanjou simpatia ao cumprimentá-las e ficar sabendo que elas são do Brasil. Além disso, a princesa também foi questionada sobre o apoio que recebeu do marido durante o seu tratamento contra o câncer.

Sorridente, ela agradece e elogiou William. “ Ele tem sido incrível” , disse ela. Atualmente, Kate está em fase de remissão do câncer. Ela foi diagnosticada com um tumor em janeiro de 2024 e passou pelo tratamento de quimioterapia. No início de 2025, ela contou que já encerrou o tratamento e está em remissão, que é quando não tem mais células cancerígenas no corpo.

Ex-funcionário fala sobre o diagnóstico de Kate Middleton

Em 2024, a realeza britânica comoveu os admiradores ao redor do mundo ao revelar que Kate Middleton estava com câncer. Na época, o diagnóstico só veio à tona após ela ser alvo de especulações sobre seu estado de saúde após fotos editadas circularem pela web e ela ficar um longo tempo longe dos eventos públicos. Para colocar fim aos rumores, Kate gravou um vídeo para contar que estava em tratamento de quimioterapia após descobrir um tumor durante o período em que ficou internada para uma cirurgia em janeiro.

Agora, o motivo para a demora do anúncio da doença veio à tona. Em uma entrevista ao programa 60 Minutes Australia, o ex-assessor do príncipe William, Jason Knauf, contou a verdade sobre a decisão do casal real.

Ele disse que Kate e William pensaram nos filhos antes de darem a notícia para a população mundial. “Eles não queriam dizer ainda que ela tinha câncer porque não tinham contado às crianças e ainda estavam trabalhando em como contar às crianças”, disse ele.

Além disso, o ex-funcionário real relembrou como foi ver William dando a notícia triste para sua equipe. “Foi horrível, absolutamente horrível. É o pior momento que já vi”, afirmou.

