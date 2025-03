Meghan Markle revela detalhes da rotina da família nos EUA: ‘A vida é cheia de surpresas’

Em entrevista na People, Meghan Markle fala sobre a admiração do marido, príncipe Harry, a rotina com a família e a importância de manter o título da realeza

A duquesa Meghan Markle, que é a esposa do príncipe Harry, revelou vários detalhes de sua vida familiar em nova entrevista na revista People. Prestes a lançar a sua marca de bem-estar, chamada As Ever, e também a série With Love, Meghan, da Netflix, ela abriu curiosidades sobre a rotina com o marido e os filhos nos Estados Unidos, que é para onde se mudaram após abandonarem o serviço como membros da realeza britânica.

Apesar de ter se afastado da família real, Meghan manteve o uso do título de duquesa de Sussex, assim como seu marido, que é príncipe e duque de Sussex. Os dois ganharam os títulos após o casamento em 2018. Agora, ela diz que o título real tem um significado especial para a construção de sua própria família.

“É o nosso nome compartilhado como família, e acho que não tinha percebido o quão significativo isso seria para mim ate ter nossos filhos. Adoro que isso seja algo que Archie, Lili, H e eu temos juntos. Significa muito para mim. Faz parte da nossa história de amor”, afirmou ela em entrevista exclusiva na revista People.

Meghan ainda destacou a admiração que Harry sente por ela ao vê-la seguindo com sua carreira. Quando os dois se conheceram, ela era atriz e tinha um blog sobre culinária e viagens. Porém, ela abandonou as redes sociais e a carreira para se casar com ele. Agora, ela retoma o seu contato com a internet por meio das redes sociais e também cria projetos autorais. “Eu ama o blog, mas certamente amo mais o meu marido. Então essa foi uma escolha que fiz na época, e eu não mudaria nada”, disse ela, que completou sobre ver a alegria do marido. “Meu marido me conheceu quando eu tinha o blog, e eu vejo essa faísca em seus olhos quando ele me vê fazendo o que estava fazendo quando ele me conheceu”, comentou.

A vida em família

Meghan Markle contou que gosta de cozinha para seu marido e os filhos. Ela acredita que este gesto cria memórias nas crianças. “Somos uma família muito unida e eu amo esses momentos, como colocar Lili para tirar uma soneca, almoçar em família, ter um tempo sagrado para nós no finado dia. Nossa cozinha é onde a mamãe cozinha para a família”, disse ela, e falou sobre a rotina familiar: “Eu acordo antes dos meus filhos, normalmente às 6h30. Eu os acordo, os ajudo a trocar de roupa e descemos. Eu amo fazer o café da manhã para minha família. Meu marido e Archie amam ovos fritos e bacon. Às vezes, não temos tempo para isso, e eu simplesmente coloco um waffle congelado na torradeira e pronto”.

“Alguns dos meus momentos favoritos da infância são as refeições que minha mãe fazia. Lembro que ela fez aula de culinária tailandesa. Toda semana comíamos frango tailandês com bolinhos primavera. Eu lembro dos sabores e quero que meus filhos tenham essas memórias afetivas com as coisas que eu cozinho”, completou. Ela também gosta de fazer os almoços em família e assistir séries na TV com o marido durante à noite.

Além disso, a duquesa também adora curtir momentos com os amigos e faz de tudo para ter a vida mais normal possível. “Depois que você nos conhece, acho que você vai querer que a gente tenha a mesma normalidade como pais que vocês têm, apesar de que nossa situação é única”, afirmou ela, e completou: “Nós vamos a muitos jantares, e não apenas nas casas das pessoas ou ambientes privados, mas também vamos em restaurantes”. Inclusive, ela também faz aulas de ioga em academias e se sente normal ali.

A foto de Lilibet no site de Meghan

Meghan Markle também comentou sobre a decisão de colocar uma foto dela com a filha, Lilibet, em seu site oficial da marca As Ever. “Ter minha garotinha, já que passei grande parte da minha vida defendendo os direitos das meninas e mulheres, é ver como é uma história multigeracional. Eu amo o sentimento de herança disso tudo e saber que é algo que posso criar na frente da minha filha e ensiná-la como é ser uma mãe trabalhadora. É algo que eu espero que faça parte do legado dela também”, declarou.

Ao pensar sobre o futuro, ela refletiu: “Você consegue imaginar? Agora é só o começo. A vida é cheia de surpresas”.

Meghan Markle e Lilibet no site As Ever - Foto: Reprodução