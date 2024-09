Princesa Theodora da Grécia se casa com americano em cerimônia luxuosa

A princesa Theodora da Grécia e o advogado Matthew Kumar se casaram em uma cerimônia luxuosa após adiarem a união em duas ocasiões

A princesa Theodora da Grécia, de 41 anos, se casou! Depois de ter adiado o casamento em duas ocasiões, ela e o noivo, o advogado americano Matthew Kumar, de 34 anos, oficializaram a união em uma cerimônia luxuosa neste final de semana. O casamento aconteceu na Catedral Metropolitana da Anunciação, que é uma igreja ortodoxa em Atenas, na Grécia, no sábado, 28.

Os dois já tinham adiado o casamento real em 2020 por causa da pandemia e voltaram a mudar a data em janeiro de 2023 por causa da morte do pai dela, o Rei Constantine, que faleceu aos 82 anos. O casamento real aconteceu na mesma igreja onde os pais dela, Rei Constantine e rainha Anne-Marie, se casaram há cerca de 60 anos.

Os padrinhos do casamento foram os irmãos dela, príncipe Pavlos e príncipe Phillipos, e o sobrinho, príncipe Achilleas-Andreas. As damas de honra foram a princesa Maria-Olympia e Arrietta Morales.

Antes do grande dia do casamento, os noivos receberam seus convidados para um evento pré-casamento no Musei Bizantino no dia anterior. A decisão sobre Atenas ter sido escolhida para ser o local da festa de casamento foi revelada pelo representante da família real. “O desejo do casal de se casar em Atenas reflete o amor pela Grécia, os fortes laços que mantêm com o país e o desejo de partilhar a cultura, a hospitalidade e a identidade grega com os convidados”, explicaram.

Vale lembrar que o pai de Theodora, o Rei Constantine, foi o último rei da Grécia, que aboliu a monarquia em 1973. Porém, os descendentes dele seguem com os títulos de príncipes e princesas.

Casamento real da Princesa Theodora e Matthew Kumar - Foto: Getty Images

