Princesa Beatrice anuncia o nascimento da filha e mostra a primeira foto da bebê

A princesa Beatrice já é mamãe pela segunda vez! A filha dela é fruto do casamento com Edoardo Mapelli Mozzi. Saiba qual é o nome da criança

A princesa Beatrice já é mamãe pela segunda vez! Nesta quarta-feira, 29, a família real britânica anunciou que a princesa deu à luz uma menina no dia 22 de janeiro de 2025. A bebê recebeu o nome de Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi.

A criança veio ao mundo às 12h57 com cerca de 2 kg. “Sua Alteza Real, a princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi estão felizes em anunciar a chegada da segura da filha. O Rei e a Rainha e outros membros da família real foram informados e estão felizes com a notícia. A princesa Beatrice e o Sr. Mapelli Mozzi gostaria de agradecer a toda a equipe do hospital por seus cuidados maravilhosos. Sua Alteza Real e sua filha estão saudáveis e bem, e a família está gostando de passar o tempo com os irmãos mais velhos de Athena, Wolfie e Sienna”, escreveram na legenda do post.

Por sua vez, o pai da menina falou sobre a chegada dela em suas redes sociais. “Demos as boas-vindas à bebê Athena em nossas vidas na semana passada. Ela é pequena e absolutamente perfeita. Estamos todos completamente apaixonados por ela. Nossos corações estão transbordando de amor por você, bebê Athena”, escreveu.

Beatrice e Edoardo também são pais de Sienna Elizabeth, de 3 anos. Além disso, ele tem um menino, Christopher Woolf, de 8 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Vale lembrar que Beatrice e Edoardo estão juntos desde 2018. Eles ficaram noivos em setembro de 2019 e se casaram em 2020.

Ex-namorado da princesa Beatrice morreu no início de 2024

Ex-namorado da princesa Beatrice, Paolo Liuzzo foi encontrado morto em um quarto de hotel. A morte dele foi revelada pelo jornal The Sun nesta semana, mas aconteceu em 7 de fevereiro.

Ele estava com 42 anos de idade e foi encontrado sem vida no quarto de um hotel na Flórida, Estados Unidos, e o serviço de socorro foi chamado, mas a morte dele foi declarada no local. De acordo com o jornal, a polícia trabalha com a principal hipótese de que ele faleceu em decorrência de uma overdose de drogas.

O funeral dele aconteceu em Long Island, Nova York. Vale lembrar que Paolo e Beatrice namoraram em 2005, quando ela tinha 17 anos e ele estava com 24 anos. O romance começou depois que eles passaram as férias juntos na Suíça e ele era querido pela família dela.

Antes de namorar com a princesa, Paolo já tinha sido acusado de homicídio culposo pela morte de um colega de faculdade após eles brigarem enquanto estavam bêbados. Por causa da acusação, ele cumpriu 100 horas de serviço comunitário.

Por enquanto, a princesa Beatrice não falou sobre a morte do ex-namorado.