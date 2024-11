Por que a família real usa flores vermelhas nas roupas em novembro?

Saiba mais sobre a tradição da família real britânica de usar um acessório simbólico de flor vermelha nas roupas durante o mês de novembro

No mês de novembro, a família real britânica usa um acessório tradicional em suas roupas: um broche de flor vermelha. Que tal saber o significado deste item simbólico que aparece todos os anos?

A família real britânica usa um acessório que representa a papoula, uma flor vermelha, que tem um significado especial para a região. A flor é usada desde 1921 para homenagear os militares que morreram em guerras, principalmente no Dia da Memória, que é celebrado em 11 de novembro.

A papoula ganhou este simbolismo por causa do poema In Flanders Fields, de John McCrae, que é sobre a primeira guerra mundial. Os broches com a flor vermelha são vendidos pela Royal British Legion e o dinheiro é revertido para os veteranos de guerra.

Todos os anos, os membros ativos da realeza britânica usam os acessórios em eventos públicos para marcar suas homenagens para os homens e mulheres que morreram pelo país. Inclusive, o príncipe Harry e Meghan Markle seguem com a tradição do broche de papoula nos Estados Unidos. Eles já foram vistos com os acessórios mesmo depois de deixarem o trabalho oficial na realeza.

Por que o príncipe William não usa aliança?

O príncipe William é casado desde 2011 com a princesa de Gales Kate Middleton. Porém, ele nunca usou aliança de casamento. Quer saber o motivo? Confira abaixo!

Desde que William e Kate se casaram, a realeza britânica já deixou bem claro que o príncipe não iria usar aliança. Na divulgação do casamento real, os representantes da realeza informaram que a cerimônia teria apenas o anel de Kate, que foi feito em ouro galês.

Portanto, William apenas usou a tradição de que os homens não são obrigados a usarem aliança. "Embora seja tradicional que as mulheres da realeza usem um anel de noivado e uma aliança de casamento depois de se casarem, nunca foi tradicional que os homens da realeza usassem uma.Acho que, quando você tem um casamento assistido por milhões, todo mundo sabe que você é casado", disse a especialista Eloise Parker.

Além disso, ele não tem o costume de usar acessórios. "Ele não é de joias. Ele nunca usou nenhuma. Ele decidiu que não queria usar uma no casamento. É tudo uma questão de preferência pessoal", disse uma fonte do site The Mirror.

