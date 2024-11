Descubra hobby de Kate Middleton que príncipe William não consegue entender

'Maluca', afirmou Kate Middleton sobre a opinião de seu marido; a Princesa de Gales possui uma rotina ativa e costuma praticar diversos esportes

Kate Middleton é uma grande entusiasta de diversos esportes, praticando constantemente modalidades como hóquei, tênis e esqui. Um dos hobbies aventureiros da Princesa de Gales, no entanto, parece não fazer muito sentido na cabeça do príncipe William.

"Sempre me lembro de ser muito física, usar muito meu corpo, seja para caminhar, para fazer escaladas no Lake District e nadar desde pequena. Meus pais sempre nos encorajaram a sermos fisicamente ativos e atléticos. Sempre nos encorajaram a praticar esportes e experimentar coisas", Middleton declarou em participação no podcast 'The Good, The Bad and The Rugby', apresentado por Mike Tindall, James Haskell e Alex Payne.

Foi então que a esposa de William revelou sua paixão por nadar na água fria — incluindo no escuro e ao ar livre: "Eu amo. Quanto mais gelada a água, melhor", começou, "chegou ao ponto de William dizer: 'Você é maluca. Está escuro e chovendo'", ela continuou. "Sempre procura por água fria por aí. Adoro".

Homens mascarados invadem a propriedade do príncipe William

A família do príncipe William e Kate Middleton correu um risco quando homens mascarados entraram na propriedade do Castelo de Windsor, que é onde fica a casa deles, a Adelaide Cottage. De acordo com a revista People, William, Kate e seus três filhos dormiam em casa durante a ação dos criminosos no terreno da família real.

A polícia local informou que a invasão aconteceu em 13 de outubro de 2024, mas só veio à público nesta segunda-feira, 18. Na invasão, dois homens mascarados entraram em prédios agrícolas da propriedade com um veículo roubado. O alvo deles era roubar as máquinas agrícolas. Até o momento, os indivíduos não foram identificados ou presos. A investigação segue em andamento.

A casa de William e Kate fica apenas 5 minutos de distância do local onde aconteceu a invasão. O casal real vive na Adelaide Cottage desde 2022, quando se mudaram para que os filhos frequentassem a escola Lambrook School.