Descubra como é a rotina da babá dos filhos de príncipe William e Kate Middleton

Príncipe William e Kate Middleton precisam de uma ajuda extra para dar conta do cuidado com os seus três filhos: George, Charlotte e Louis

Trabalhar para a família real já não é uma tarefa fácil. Ainda mais quando se trata de cuidar dos futuros herdeiros do trono. A escolhida para essa missão quando Kate Middleton e William tiveram seu primeiro filho lá em 2014, George, de 11 anos, foi Maria Teresa Turrion Borrallo. Descubra detalhes da rotina intensa da profissional!

Segundo o Daily Mirror, a babá iniciou os seus serviços com a família real quando George tinha apenas 8 meses de idade. Desde então, ela tem ajudado Kate e William com a criação dos herdeiros. Profissionalmente, Maria possui diversas qualificações, como primeiros socorros e direção defensiva, normas da família real.

A babá nasceu na Espanha e é formada pela universidade Norland College. A faculdade em questão, é conhecida pela qualidade do ensino de cuidadores de crianças. Ela é responsável não apenas por levar as crianças à escola, como também pelos cuidados rotineiros. Ela os ajuda com as tarefas da escola e faz a manutenção e organização das roupas e sapatos dos pequenos.

E as responsabilidades de Maria não pararam por aí: a governanta também precisa manter a alimentação dos herdeiros balanceada e fiscalizar o desenvolvimento psicológico das crianças. Vale lembrar que além de George, o casal também é pai da princesa Charlotte e príncipe Louis.

Por ser uma babá experiente e com tantas responsabilidades o salário dela atinge a bagatela de 120 mil libras, o equivalente a R$ 733 mil. Segundo o The Mirror, Maria Teresa mora com o clã Cambridge no Palácio de Kensington e em Anmer Hall — casa de campo onde a família gosta de passar feriados e parte das férias. “Ela está bem preparada quando o casal real estiver ausente”, escreveu o portal.

