Conheça Leonor e Sofia, as princesas da Espanha que vão se destacar no futuro

Filhas dos reis da Espanha, a princesa Leonor e a infanta Sofía chamam a atenção dos fãs da realeza e vão ter papeis de destaque no futuro. Saiba a história

Filhas dos reis Felipe VI e Letizia, a princesa Leonor e a infanta Sofía estão atraindo a curiosidade dos fãs da realeza ao longo de seu crescimento. As jovens participam cada vez mais da rotina da realeza da Espanha e começam a assumir um papel de destaque na família real, que é algo que será concretizado quando Leonor se tornar rainha no futuro.

As irmãs cresceram unidas e são o futuro da realeza espanhola. Inclusive, Sofía deverá ser o grande apoio para Leonor quando ela assumir o trono após seu pai. Recentemente, as duas foram cumprir o programa militar no País de Gales como parte da formação de integrantes da realeza espanhola.

A princesa Leonor, que nasceu em 31 de outubro de 2005, já iniciou a sua preparação para se tornar rainha. Além da preparação no exército, ela se tornou uma figura frequente nos eventos da realeza. Ela até já fez discursos em nome de seu país.

A infanta Sofía nasceu em 29 de abril de 2007 e é a segunda filha do Rei Felipe VI e da rainha Letizia. Ela recebeu o título de infanta porque é princesa não-herdeira do trono.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Revista ¡HOLA! (@holacom)

Você sabia? Princesa Leonor já viveu affair com um brasileiro

A princesa Leonor de Bourbon, da Espanha, terminou o namoro com um rapaz brasileiro, informou o jornal El Nacional, em meados de 2023. Fontes da família real espanhola contaram que o affair chegou ao fim há pouco tempo e que os dois são apenas amigos.

A publicação ainda informou que o romance chegou ao fim porque eles vão seguir caminhos diferentes depois do fim da escola. Ela vai estudar Direito e se preparar para subir ao trono no futuro. Por sua vez, o brasileiro vai estudar na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que o romance se tornou público no início de junho quando a informação circulou pela imprensa internacional. O rapaz brasileiro foi identificado como Gabriel, de 18 anos. Os dois se conheceram na escola UWC Atlantic, no País de Gales, onde estudaram.

Gabriel nasceu em São Paulo e foi criado em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é filho de um casal milionário, um analista financeiro e uma publicitária. O pai dele trabalha no Deutsche Bank, é doutor em filosofia em uma universidade nos Estados Unidos e é especialista do mercado financeiro. A mãe dele é uma publicitária com carreira de sucesso. A família vive em um apartamento de luxo em Manhattan. O jovem joga futebol e fala português, inglês e um pouco de alemão.