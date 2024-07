Confira as futuras mudanças na vida do príncipe George, que completa 11 anos

Internato, planejar seu funeral: o que príncipe George deve seguir após 11 anos. Primogênito de Kate Middleton e William é segundo na linha do trono

Príncipe Georgecompleta 11 anos nesta segunda-feira, 22. O garoto se aproxima cada vez mais de idades em que será obrigado a cumprir alguns protocolos e exigências reais. Vale lembrar que o primogênito do príncipe William e Kate Middleton, ocupa a segunda colocação da linha sucessória da Coroa britânica — ficando apenas atrás do pai.

O irmão mais velho de Charlotte, de nove anos, e Louis, de cinco, deverá seguir alguns protocolos — ou considerado por muitos, ritos de passagem — com o passar da idade e que ajudarão a prepará-lo para o papel de rei. Saiba quais mudanças o príncipe George irá vivenciar nos próximos anos:

Viagens

Conforme ordenam os protocolos da monarquia, o príncipe George não poderá viajar no mesmo avião em que o pai estiver. A norma passa a valer quando o garoto completar 12 anos, ou seja, em 22 de julho de 2025. Pela regra, ele deverá estar em uma aeronave diferente em qualquer deslocamento aéreo.

Essa determinação visa preservar a linha de sucessão do trono do Reino Unido. Seu pai, William também seguia essa regra. Quando completou 12 anos, ele passou a viajar separadamente do pai, rei Charles, e do irmão, Harry.

Internato

Apesar da queda de braço entre William e Kate sobre enviar ou não o príncipe George para um internato, a imprensa internacional noticiou que o pai do menino teve a voz final na discussão e George se mudará para um internato. Seguindo a tradição da família real, George será matriculado no tradicional Eton College quando completar 13 anos. O Rei Charles, William e Harry também estudaram na instituição de elite.

Autorização para se casar

Segundo a Lei de Casamentos Reais de 1772, qualquer noiva ou noivo em potencial para membros da realeza sênior exige o carimbo oficial de aprovação do monarca vigente - atualmente, o rei Charles. Foi assim com William e, em 2017, Harry também precisou da autorização de sua avó, a falecida rainha Elizabeth, para se casar com Meghan Markle. Com o príncipe George não será diferente, já que ele um dia assumirá o comando da Coroa britânica.

George terá que planejar seu próprio funeral

É isso mesmo que você leu, pode parecer mórbido mas aos 16 anos membros seniores da família real - que estão no topo da linha de sucessão - têm que organizar planos para quando morrerem, incluindo seus desejos para lista de convidados e música.