Cate Blanchett relembra almoço com Rainha Elizabeth

Durante participação em um programa de TV, Cate Blanchett relembrou um almoço que teve ao lado da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip

Na última quarta-feira, 7, Cate Blanchett participou do programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen, e revelou que já almoçou no Palácio de Buckingham ao lado de ninguém mais ninguém menos do que Rainha Elizabeth II (1926 - 2022).

Porém, a atriz nunca soube o motivo de ter sido convidada. "Eu não sei. O chefe do corpo de bombeiros estava lá e Helen Fielding — não a romancista, a cientista — estava lá", disse ela.

Além disso, a artista contou que Príncipe Philip (1921 - 2021) pediu ajuda com um aparelho eletrônico. "Eu pensei que talvez fosse porque interpretei sua ancestral, a Rainha Elizabeth I, mas quer dizer, o Príncipe Philip apenas perguntou se eu poderia ajudá-lo com o DVD player dele porque eu era atriz", disse, aos risos.

"E você ajudou ele?", perguntou o apresentador. "Não, eu não ajudei. Eu não sou técnica". Em 2018, em conversa com o apresentador Jonathan Ross, Cate contou mais detalhes da história.

"Éramos 12 pessoas, e eu não conseguia entender por nada do mundo por que fui convidada. Eu me sentei ao lado de Philip, e ele disse: 'Ouvi dizer que você é atriz. Ganhei um DVD player de presente de Natal e não consigo descobrir se coloco o cabo verde ou o cabo vermelho'. Eu pensei 'ele me convidou para o almoço para me contar sobre o DVD player dele'", brincou.

Centenário da Rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth II faleceu em 2022, mas deixou saudade e uma história marcante na realeza britânica com seus 70 anos de reinado. Com isso, a família real pretende fazer uma celebração para marcar o dia em que ela completaria 100 anos de idade.

O centenário da rainha acontecerá em abril de 2026, mas a organização do evento já começou. De acordo com a revista People, a realeza já recebeu a permissão para celebra a vida da rainha Elizabeth II em um evento no Regent’s Park, em Londres, Inglaterra. A intenção é que seja feito um jardim especial no centro do parque para homenageá-la.

“As principais características do jardim incluem um lago circular, um calçadão central com uma plataforma acessível sobre o lago e um jardim vibrante de flores significativas para a rainha”, informou um comunicado do parque.