Smartphone, notebook e muito mais: 12 itens em oferta no Prime Day para você garantir

Confira as melhores ofertas do dia para garantir no Prime Day

O Prime Day 2024 está com tudo no site da Amazon! O evento, que acontece entre os dias 16 e 21 de julho, reúne milhares de ofertas exclusivas para membros Prime da Amazon - e nas mais diversas categorias do site. E para te ajudar a ficar de olho nos melhores descontos disponíveis, preparamos uma lista com destaques do dia que você não pode deixar de conferir. Tem de tudo: notebook, smartphone, Echos e muito mais! Confira as ofertas imperdíveis do dia e escolha suas favoritas: 1. Echo Dot 5ª geração, Amazon: https://amzn.to/3YcwiMX Curta uma experiência sonora completa com este item! Com Alexa integrada, o Echo Dot permite que você utilize comandos de voz para reproduzir suas músicas favoritas em qualquer ambiente da casa, além de realizar diversas funções do dia a dia, como informar a previsão do tempo, definir timers, responder dúvidas e muito mais.

Reprodução/Amazon

2. MacBook Air 13 polegadas, Apple: https://amzn.to/3S7UmN1 Com tela de 13 polegadas e processador M1 da Apple, este item possui um enorme avanço no desempenho da CPU, GPU e aprendizagem automática. Também garante autonomia de até 18 horas para maior produtividade no dia a dia.

Reprodução/Amazon

3. Smart TV Crystal UHD, Samsung: https://amzn.to/3Y8lsaD Leve sua experiência UHD 4K para outro nível! Com 70 polegadas, essa smart TV aumenta o alcance dos níveis de luz, garantindo mais brilho, contraste e detalhes nas imagens. Possui painel Dynamic Crystal Color, Gaming Hub, Design AirSlim, som em movimento virtual, AI Energy Mode, Alexa integrada e muito mais!

Reprodução/Amazon

4. Jogo de toalhas Lollipop, Buddemeyer: https://amzn.to/3WsfjF5 A coleção Lollipop conta com toalhas de banho e rosto em veludo. Com design elegante, são feitas 100% em algodão de fibra longa, além de serem volumosas e macias com qualidade e toque superior.

Reprodução/Amazon

5. Fritadeira elétrica Grand Airfryer, Electrolux: https://amzn.to/3zXvaTd Prepare comidas mais saudáveis e saborosas com este item incrível, que utiliza pouquíssima ou nenhuma quantidade de óleo, a depender de sua escolha! Com cuba de 4,7 litros, também possui botão seletor de temperatura, timer, desligamento automático e indicador em LED branco de funcionamento.

Reprodução/Amazon

6. Jogo Dixit Disney Edition, Galápagos: https://amzn.to/4cJKdhP Descubra o mágico mundo de Dixit: Disney Edition, um jogo de contar histórias lindamente ilustrado com as obras-primas da Disney e Pixar. Este jogo encantador é perfeito para estimular a imaginação e a intuição, trazendo diversão e criatividade para todas as idades. Em cada turno, um jogador assume o papel de narrador, escolhendo uma carta de sua mão e dando uma dica — pode ser uma palavra, frase ou até uma música. Os demais jogadores selecionam a carta da sua própria mão que mais combina com a dica dada. As cartas são então embaralhadas e reveladas, e os jogadores tentam adivinhar qual é a carta do narrador. A votação é feita em segredo, e a pontuação é atribuída conforme as adivinhações.

Reprodução/Amazon

7. Esteira eletrônica, Dream Fitness: https://amzn.to/3WrsvKh Desenvolvida para uso residencial, essa esteira é dobrável, possui rodinhas para transporte e capacidade para até 130 Kg. Possui velocidade máxima de 16 km/h, conta com 3 níveis de inclinação, 9 programas pré-definidos de velocidade e sistema de absorção de impactos com 8 amortecedores que preservam as articulações.

Reprodução/Amazon

8. iPhone 15, 128GB, Apple: https://amzn.to/3Y9K3vL Com design inovador, o iPhone 15 de 128GB possui vidro resistente colorido e tela retina XDR de 6,1 polegadas. A Dynamic Island mostra alertas e atividades ao vivo para você não perder nenhuma informação no dia a dia. Conta com câmera grande-angular de 48MP com teleobjetiva de 2x e poderoso chip A16 Bionic, que possibilita recursos avançados e é ultrarrápido.

Reprodução/Amazon

9. Notebook Dell Inspiron: https://amzn.to/3LAGxD7 Garanta uma experiência imersiva com este notebook, que possui tela Full HD com bordas mais finas em 15,6 polegadas. O item também conta com processadores eficientes de 12ª geração, SSD de 256GB de memória, solução de software ComfortView, Windows 11 e muito mais.

Reprodução/Amazon

10. Kindle 11ª geração, Amazon: https://amzn.to/3YfRpOi Mais leve e compacto, esse Kindle possui tela de 300ppi de alta resolução e antirreflexo, para que você leia confortavelmente como se fosse em papel. Além disso, possui iluminação embutida ajustável e modo noturno, armazenamento de 16GB e bateria com duração estendida.

Reprodução/Amazon

11. Echo Spot, Amazon: https://amzn.to/3y2BwAe O novo Echo Spot conta com despertador inteligente e Alexa integrada. Personalize o display com seu design preferido de relógio e cores divertidas, veja facilmente a hora, a previsão do tempo e nomes de música, controle dispositivos de casa inteligente e muito mais.

Reprodução/Amazon

12. Umidificador de ar, WAP: https://amzn.to/4cXkWAG Silencioso e perfeito para uma noite de sono tranquila, esse difusor possui bico direcional que permite guiar a névoa para o local mais desejado. Com exclusivo compartimento para aromas, pode ser utilizado com fragrâncias delicadas e óleos terapêuticos, propiciando uma experiência ainda mais completa. Seu reservatório de 4 litros proporciona até 12 horas de bem-estar e uso contínuo sem necessidade de repor a água.

Reprodução/Amazon