Sérum, creme, make, protetor solar e mais: 11 ofertas em produtos de beleza na Amazon

Se você está procurando novos itens de beleza incríveis para adicionar na sua rotina de cuidados, não pode perder essa lista. Selecionamos 11 produtos que estão com ótimos descontos no Prime Day da Amazon e vão fazer toda a diferença na hora da produção e do skincare. E tem de tudo: sérum, creme, make, protetor solar e muito mais!

Confira e escolha seus produtos de beleza favoritos:

1. Loção intensiva hidratante Norwegian, Neutrogena: https://amzn.to/3Sh854f

Com tecnologia Triple Lip Reparadora, essa loção intensiva forma uma camada protetora que repara a barreira cutânea, hidratando a pele por até 48 horas. Além de fortalecer a microbiota saudável da pele, sua fórmula é não oleosa e de rápida absorção.