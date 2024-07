Confira 6 opções de copos, garrafas e canecas Stanley em oferta

Para garantir maior praticidade no seu dia a dia, que tal apostar em copos, garrafas e canecas Stanley? Tendência entre quem busca itens para armazenar as bebidas no dia a dia com muita qualidade e durabilidade, os itens da marca estão com ótimos preços no site da Amazon. E a melhor parte é que todos os produtos estão com ofertas imperdíveis no Prime Day!

Confira detalhes dos produtos disponíveis no site e garanta seus favoritos:

1. Copo térmico de cerveja, Stanley: https://amzn.to/4d3yScc

Preserva o estilo aventureiro, mas sem abrir mão da descontração? Este copo com tampa e 473ml é ideal! É resistente, durável e atemporal, com preservação térmica de até 4,5 horas, parede dupla com isolamento a vácuo e abridor acoplado à tampa.

Reprodução/Amazon

2. Garrafa térmica Mate System, Stanley: https://amzn.to/468M1Pf

Chimarrão não tem hora, nem lugar. E para tornar sua experiência ainda mais especial, essa garrafa térmica Mate System é a opção perfeita. Com tecnologia exclusiva, possui rolha de alta precisão e tampa em aço inox.

Reprodução/Amazon

3. Copo térmico, Stanley: https://amzn.to/3Lwoq1b

Com 473ml, esse copo é resistente, durável e possui preservação térmica de até 4 horas e parede dupla com isolamento à vácuo. Sua parede dupla possui uma tecnologia de isolamento que impede que o copo sue por fora, acabando com a sensação desconfortável de ter as mãos molhadas.

Reprodução/Amazon

4. Garrafa térmica Switchback, Stanley: https://amzn.to/46eDhXH

Se você busca por garrafas térmicas para treino ou trilha que sejam de fácil manuseio e transporte, essa é a opção ideal. Essa garrafa conta com botão de acionamento de fluxo, que permite abrir, beber e fechar com uma mão, design moderno altamente versátil e é capaz de manter qualquer líquido gelado por até 9 horas (ou 36 horas com adição de gelo) devido à tecnologia de parede dupla com isolamento à vácuo.

Reprodução/Amazon

5. Camp Mug, Stanley: https://amzn.to/3Y4PWum

Super resistente, este item possui isolamento a vácuo de parede dupla, para que suas bebidas favoritas permaneçam quentes ou frias por mais tempo. A tampa Tritan de encaixe seguro também evita respingos para que você possa beber facilmente na cozinha, no trabalho ou ao redor da fogueira.

Reprodução/Amazon

6. Garrafa térmica Adventure 2.0, Stanley: https://amzn.to/4cO8e7J

Feita sob medida para o seu dia a dia, essa garrafa de 1 litro é totalmente à prova de vazamento. Resistente, durável e eficiente, mantém a temperatura certa da sua bebida por muito mais tempo.