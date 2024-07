Prime Day: 13 eletrônicos que vão transformar a sua rotina

Headphone, Smart TV, notebook e muitos outros itens eletrônicos em oferta

O Prime Day 2024 está rolando no site da Amazon e reunindo milhares de ofertas incríveis para membros Prime! E para te ajudar a ficar por dentro dos melhores descontos, selecionamos vários eletrônicos que prometem transformar a sua rotina e torná-la muito mais prática, inteligente e cheia de benefícios. Tem de tudo: headphone, Smart TV, notebook e muito mais! Confira os produtos em oferta no Prime Day e garanta seus eletrônicos favoritos: 1. iPhone 15, 128GB, Apple: https://amzn.to/4fdslxu Descrição do produto: Dynamic Island | Design inovador | Tela Super Retina XDR de 6,1" | Câmera grande-angular de 48mp, com teleobjetiva de 2x | Chip A16 Bionic.

Reprodução/Amazon

2. Echo Dot, 5ª geração, Amazon: https://amzn.to/4fbsnWL Descrição do produto: som potente e vibrante | 1 alto-falante de 1,73" com direcionamento frontal | Sensor de temperatura | Alexa integrada | Controles de privacidade | Dimensões de 99mm x 99mm x 90mm.

3. Fire TV Stick, Amazon: https://amzn.to/3Sg9Df7 Descrição do produto: streaming em Full HD com Alexa | Controle remoto por voz com Alexa (inclui comandos de TV) | Som Dolby Atmos imersivo | Acesso à diversas plataformas de streaming | TV ao vivo e esportes.

4. Smartphone Galaxy S24, Samsung: https://amzn.to/3W8YDBf Descrição do produto: Galaxy AI | Câmera tripla traseira de 50mp + 12mp + 10mp | Selfie de 12MP Dual Pixel AF | Tela de 6,2" | Memória de 128GB | Memória RAM de 8GB.

5. Smart TV Crystal UHD, Samsung: https://amzn.to/46csRI2 Descrição do produto: tela UHD 4K de 70" | Painel Dynamic Crystal Color | Gaming Hub | Processador com AI | Alexa integrada | Design Airslim | Acesso à diversos canais de streaming | Som otimizado.

6. Echo Spot, Amazon: https://amzn.to/46aZ42u Descrição do produto: tela sensível ao toque de 2,83" com resolução de 320x240 pixels | 1 alto-falante de 1,73" com direcionamento frontal, alta definição e sem perdas | Alexa integrada.

7. MacBook Air, Apple: https://amzn.to/4cKotmb Descrição do produto: tela de 13" | Processador M1 da Apple | CPU 8-core | GPU 7-core | Memória interna de 256GB | Memória RAM de 8GB | Bateria com duração de até 18 horas | Neural Engine de 16 núcleos.

8. Kindle Oasis, Amazon: https://amzn.to/4fasIcg Descrição do produto: tela Paperwhite de 7" e 300ppi | Antirreflexo | Temperatura de luz ajustável | Classificação IPX8 à prova d'água | Design fino, leve e ergonômico | Tecnologia e-ink para troca de páginas.

9. iPad 9ª geração, Apple: https://amzn.to/3Yaz19H Descrição do produto: chip A13 Bionic | Tela Retina de 10,2" | Memória de 64GB | Conexão Wi-Fi | Câmera frontal de 12mp | Câmera traseira de 8mp | Touch ID.

10. Caixa de som Boombox Plus, Aiwa: https://amzn.to/3y4uWcs Descrição do produto: 200W RMS de potência | Som de alta definição com 3 vias (1 subwoofer, 2 midranges e 2 tweeters, além de 3 amplificadores de áudio um para cada canal) |Radiadores passivos laterais | LED Colors Lights | Proteção IP66.

11. AirPods 3ª geração, Apple: https://amzn.to/46aih4g Descrição do produto: som com experiência imersiva e tridimensional | Ajuste de som para alta fidelidade | Até 6 horas de áudio e 4 horas de conversação | Classificação IPX4 de resistência à água.

12. Smartwatch Track Go, i2Go: https://amzn.to/3zOU33D Descrição do produto: tela de 1,69" | Alexa integrada | Proteção IP68 | Até 60 modos esportivos | Compatível com Android e iOS.

13. Fone Beats Studio Pro: https://amzn.to/46elRKS Descrição do produto: sem fio | Áudio especial personalizado | Som rico e imersivo | Compatibilidade com Apple e Android | Dois modos de escuta dinâmicos: cancelamento ativo de ruído (ANC) e modo Ambiente | Áudio espacial personalizado com rastreamento dinâmico de cabeça.

