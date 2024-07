Romance, biografias, suspense e mais: 10 livros mais vendidos em oferta no Prime Day

Confira obras incríveis para garantir na estante por ótimos preços

O Prime Day 2024 já começou! O evento, que acontece nos dias 16 e 21 de julho, reúne milhares de ofertas exclusivas para membros Prime da Amazon - e nas mais diversas categorias do site. E se você está procurando livros incríveis para ter na estante, que tal aproveitar para garanti-los por ótimos preços? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com os títulos mais vendidos do site da Amazon e que você não pode deixar de conhecer. Tem de tudo: romance, biografias, suspense, autoajuda e muito mais! Confira nossa seleção e escolha seus livros favoritos: 1. A Biblioteca da meia-noite, de Matt Haig: https://amzn.to/3SaxLQ9 Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.

2. Assistente do vilão, de Hannah Nicole Maeher: https://amzn.to/46dCg2i Com uma família para sustentar, Evie Sage precisa desesperadamente de um trabalho. Então, quando um esbarrão acidental com o Vilão mais famoso de Rennedawn resulta em uma oferta de emprego, ela aceita sem pensar duas vezes. Quando finalmente se acostuma com seu novo ofício, Evie começa a suspeitar de que algo estranho pode estar acontecendo no reino: alguém quer acabar com o Vilão e com todo o seu império nefasto. Agora, ela precisa descobrir quem está tentando sabotar seu trabalho e fazer de tudo para impedi-lo.

3. A paciente silenciosa, de Alex Michaelides: https://amzn.to/46bZWDV Alicia Berenson tinha uma vida perfeita. Ela era uma pintora famosa, casada com um fotógrafo bem-sucedido e morava numa área nobre de Londres. Certa noite, deu cinco tiros no rosto do marido, e nunca mais disse uma palavra. A recusa de Alicia a falar transforma a tragédia em algo muito maior, e ela é levada para o Grove, um hospital psiquiátrico judiciário na zona norte de Londres. Enquanto isso, Theo Faber é um psicoterapeuta forense que espera há muito tempo por uma oportunidade de trabalhar com Alicia. No entanto, sua determinação para fazê-la falar e desvendar o mistério o arrasta para um caminho tortuoso, que sugere que as raízes do silêncio de Alicia são muito mais profundas do que ele jamais poderia imaginar.

4. A gente mira no amor e acerta na solidão, de Ana Suy: https://amzn.to/4d4Wld9 Escrito a partir de diálogos, a obra surgiu de experiências vividas pela autora em salas de aula, em sessões de análise (enquanto analisante ou analista), com amigos, em leituras de pesquisas teóricas. Neste livro, a psicanalista e professora Ana Suy quer, acima de tudo, continuar essa conversa contigo, leitor, sem a pretensão, no entanto, de ser um manual ou um tratado acadêmico sobre o tema.

5. O homem mais rico da Babilônia, de George S. Clason: https://amzn.to/3LO147H Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente.

6. A hora da estrela, de Clarice Lispector: https://amzn.to/3y4gL7k A nordestina Macabéa é uma mulher miserável, que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a Rádio Relógio. Apaixona-se, então, por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino, que logo a trai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabéa consulta uma cartomante, que lhe prevê um futuro luminoso, bem diferente do que a espera.

7. Uma farsa de amor na Espanha, de Elena Armas: https://amzn.to/4cIaKw1 Catalina Martín é uma jovem espanhola que trabalha como engenheira em Nova York. Com o casamento da irmã se aproximando, ela precisa de um acompanhante, porque não quer encarar sozinha toda a família e, principalmente, o irmão do noivo, que é ninguém menos do que seu ex. Sentindo-se pressionada, ela conta uma mentirinha inofensiva sobre ter um namorado americano. E agora todos em sua cidade estão ansiosos para conhecê-lo. Lina tem apenas um mês para encontrar alguém disposto a cruzar o Atlântico com ela e participar da sua farsa, até que Aaron Blackford, seu colega de trabalho, se candidata à vaga de namorado de faz de conta.

8. Box - Trilogia O Senhor dos Aneis, de J. R. R. Tolkien: https://amzn.to/3Lsa6Xt Apesar de ter sido publicado em três volumes desde os anos 1950, O Senhor dos Aneis não é exatamente uma trilogia, mas um único grande romance que só pode ser compreendido em seu conjunto, segundo a concepção de seu autor. Este box reúne os três livros da saga e oferece aos leitores uma nova oportunidade de mergulhar no notável mundo da terra-média.

9. Tudo é rio, de Carla Madeira: https://amzn.to/3zJWjcm Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso.

10. Depois daquele verão, de Carley Fortune: https://amzn.to/4d1X0Mv Bem-sucedida e independente, Persephone Fraser já não passa os verões à beira do lago. Agora, ela fica em um apartamento elegante, saindo com seus amigos e mantendo todos a uma distância segura de seu coração. Mas um dia Percy recebe um telefonema que a leva de volta a Barry’s Bay – e para perto de Sam Florek, seu melhor amigo e primeiro amor, de quem ela nunca pensou que teria que se afastar. Ao voltar para o lago para o funeral da mãe de Sam, a conexão entre Sam e Percy é inegável, como sempre fora. Mas até que Percy possa confrontar as decisões que tomou e os anos que passou se punindo, Sam e Percy nunca poderão saber se o amor que sentem um pelo outro pode ser maior e mais forte que qualquer erro do passado.

