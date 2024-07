Prime Day: 7 itens em oferta para quem ama música

O Prime Day 2024 já começou, e está repleto de ofertas exclusivas e frete grátis para os membros Prime nas mais diversas categorias da Amazon! Demais, né? E se você ama música, não pode perder essa seleção incrível de produtos em oferta, que prometem tornar o seu dia a dia ainda mais divertido - e musical, é claro!

Confira e escolha seus itens favoritos por preços imperdíveis:

1. Headphone dobrável com Bluetooth, Aiwa: https://amzn.to/3W7hGMf

Com cancelamento de ruído ativo (ANC), você consegue bloquear ruídos e sons indesejados no ambiente e desfrutar de um som de alta qualidade através deste headphone. Também conta com design dobrável, bateria de longa duração, conexão Bluetooth 5.1 e é compatível com assistentes de voz.