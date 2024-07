Prime Day 2024: confira detalhes do evento que começa hoje na Amazon

Chegou a maior promoção do ano! O Prime Day é um evento exclusivo da Amazon para membros Prime, oferecendo uma enorme variedade de ofertas personalizadas e descontos em marcas renomadas.Em 2024, o Prime Day acontecerá de 16 a 21 de julho, trazendo seis dias cheios de promoções imperdíveis. Durante esse período, os assinantes do Amazon Prime terão acesso a ofertas especiais marcadas com o selo "Oferta Prime Day".

Esse selo aparece na página de detalhes dos produtos, nas buscas pelo site, na página principal da Amazon e na página dedicada ao evento, facilitando a localização das melhores ofertas.

A primeira edição foi nos Estados Unidos, em 15 de julho de 2015, comemorando o 20º aniversário da Amazon com seus assinantes Prime. Desde então, o Prime Day se tornou um dos eventos mais aguardados do ano para os amantes de compras online.

Ser membro do Amazon Prime traz muitos benefícios além das ofertas exclusivas do Prime Day. Os assinantes desfrutam de frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, acesso a uma vasta biblioteca de filmes e séries no Prime Video, músicas no Amazon Music e muitos outros benefícios. Essa combinação de vantagens faz do Amazon Prime uma escolha excelente para quem quer economizar e ter uma experiência de compras incrível.

Aproveite o Prime Day 2024 e não perca a chance de adquirir produtos de alta qualidade com descontos incríveis. Se você ainda não é assinante, aproveite para experimentar os benefícios do Amazon Prime e participe desse evento imperdível!

+Confira abaixo alguns produtos Amazon disponíveis em grande oferta durante o Prime Day, incluindo a mais nova Echo Spot:

1.Novo Echo Spot com Alexa (2024) - https://amzn.to/3SbyX5H