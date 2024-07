Blush, corretivo e mais: 8 itens de maquiagem em oferta no Prime Day

Confira produtos incríveis por ótimos preços no site da Amazon

Se você está procurando novos produtos de maquiagem para arrasar nas produções, seu momento chegou! O Prime Day 2024, evento que acontece entre os dias 16 a 21 de julho, está reunindo milhares de ofertas exclusivas para membros Prime no site da Amazon - e nas mais diversas categorias. Pensando nisso, preparamos uma lista com 8 itens de maquiagem que estão com ótimos preços no site para você conferir e escolher seus favoritos. E tem de tudo: blush, corretivo, máscara de cílios e muito mais! Dá uma olhada: 1. Blush stick, Mariana Saad by Océane: https://amzn.to/4cLAOq3 Para maior praticidade no dia a dia, esse blush em bastão garante efeito natural, realçando sua beleza de forma incrível.

Reprodução/Amazon

2. Máscara de cílios Lash Sensational Sky High, Maybelline: https://amzn.to/4d3oX6H Essa máscara de cílios oferece um olhar marcante e poderoso, com alongamento sem limites e volume total aos cílios. Possui escova exclusiva Flex Tower e é enriquecida com extrato de bambu, fórmula inovadora que promove cílios longos e cheios. Além disso, é à prova d'água, garantindo durabilidade e resistência ao longo do dia.

Reprodução/Amazon

3. Corretivo Instant Age Rewind, Maybelline: https://amzn.to/3YbCJQn O corretivo líquido é reconhecido por sua alta cobertura e toque seco, ideal para o uso diário. Com seu aplicador inovador, apaga olheiras, inchaço e linhas finas instantaneamente, proporcionando um acabamento natural e duradouro. Sua fórmula super concentrada com Goji Berry e Haloxyl corrige as imperfeições e trata a região dos olhos, retardando o envelhecimento da pele.

Reprodução/Amazon

4. Blindagem Angel Magic, Catharine Hill: https://amzn.to/3zHzANY Com fórmula rica em antioxidantes, este item hidrata a pele, reduz a aparência de rugas e linhas finas, minimiza olheiras e bolsas sob os olhos e ajuda a manter a blindagem da make durante o dia todo.

Reprodução/Amazon

5. Paleta de sombras To Go, Nádia Tambasco by Océane: https://amzn.to/3xYaIBf Com acabamentos matte e cintilante, essa paleta de sombras conta com cores neutras e sofisticadas, que destacam o seu olhar. Seus tons proporcionam um visual elegante, permitindo a criação de makes para dia e noite, além de terem alta fixação e pigmentação.

Reprodução/Amazon

6. BT Velvet, Bruna Tavares: https://amzn.to/3LvBvb2 Destaque seu olhar com cores incrivelmente pigmentadas e secagem rápida. Possui textura cremosa, confortável, fácil de esfumar e de longa duração.

Reprodução/Amazon

7. Batom líquido SuperStay Matte Ink, Maybelline: https://amzn.to/3Lv16Be Esse batom líquido oferece um acabamento matte impecável, perfeito para qualquer ocasião. Com uma duração de até 16 horas, garante lábios vibrantes e cheios de cor durante todo o dia. Seu pincel em forma de flecha facilita a aplicação, proporcionando precisão e controle para um contorno labial perfeito.

Reprodução/Amazon

8. Pó facial BT Skin Powder, Bruna Tavares: https://amzn.to/4bQbez8 O pó solto de formulação única contém pó micronizado ultrafino, pigmentos processados, vitamina E e seda de arroz, que ajuda a absorver a oleosidade e proporciona uma deliciosa sensação sedosa à pele. Tem uma textura aveludada que matifica, fixa e sela a maquiagem do rosto sem pesar na pele.

Reprodução/Amazon