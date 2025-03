Expert no mercado musical, Margarida Bucater é referência no segmento

Empresária é uma das mais renomadas profissionais do mercado fonográfico no gênero musical cristão, participando da carreira de diversos artistas

Formada em Relações Públicas e Negócios, Margarida Bucater é uma das mais renomadas e respeitadas profissionais do mercado fonográfico cristão. Gerencia a carreira de vários artistas renomados do segmento gospel, presta assessoria e tem parcerias com importantes gravadoras.

Com bagagem e expertise de quase 20 anos, a empresária é, ao lado dos filhos publicitários, Farah Bucater e Athos Bucater, CEO da Bucater Entretenimentos, agência digital localizada em São Paulo (SP), que oferece serviços de Social Media, Branding, Tráfego Pago, Gestão de Carreira e Assessoria de Imprensa.

Como um nome forte no mercado da música cristã e agenciando vários artistas, Margarida foi convidada durante muitos anos para participar da extinta Festa Nacional da Música, considerado um dos maiores encontros da Música Brasileira, realizado sempre em Porto Alegre (RS) - a premiação encerrou suas atividades em 2020, depois do falecimento de seu líder e idealizador.

Determinação, foco, pontualidade, verdade, entusiasmo e liderança são características que compõem o trabalho de Margarida Bucater: “Eu posso afirmar que tenho a capacidade de superar a rejeição e o não. Eles chegam a ser motivadores durante as minhas batalhas”, ressalta.

Com quase 20 anos de experiência no ramo dos negócios, Margarida experimentou um cardápio variado no que diz respeito a empresas de pequeno e médio porte e grandes empresas, todas em versões privadas.

Em sociedade com seu filho, Athos, ela possui um empreendimento de turismo, o que lhe confere também grande experiência no comércio e como empreendedora.

Com 18 anos de trabalho dentro do segmento da música gospel, Margarida Bucater sempre fala sobre o seu trabalho com brilho nos olhos e perceptível alegria ao se expressar: “Todo cargo, em que área for, exige compromisso, dedicação e resiliência. Ou seja, é preciso estar disposto a ‘suar a camisa’. Mas, quando se é apaixonado por sua área de trabalho e suas atividades, todo o esforço é muito gratificante. Meu trabalho é minha bênção, é realmente um presente de Deus para mim”, destaca.