Daniel Dantas conta por que mora separado de Letícia Sabatella: 'Impossível'

O ator Daniel Dantas abriu o coração e falou sobre seu relacionamento com a namorada, a atriz Letícia Sabatella. Os artistas, que estão juntos há 5 anos, desde 2019, já moraram juntos, mas hoje voltaram a viver em casas separadas. Segundo ele, a mudança aconteceu por razões práticas, como a falta de consenso quanto à temperatura.

"Estar junto não significa perder a independência ou privacidade. Significa estar disponível quando necessário. Eu e Letícia, por exemplo, não conseguimos dormir juntos por causa de nossas preferências quanto a temperatura. Isso faz parte de manter nosso próprio espaço um do outro", explicou o ator em entrevista cedida ao jornal O Globo.

O ator também tem uma rotina de sono agitada. "Meu sono é agitado e em horários irregulares, num ambiente muito frio. Eu me movo muito, é impossível dormir comigo. Gosto de ter um espaço só meu para ler, ver TV e não incomodar ninguém. A privacidade é importante. Sabemos que estamos disponíveis um para o outro, mas também respeitamos nosso espaço individual", complementou o artista.

Trabalho

Atualmente, os dois trabalham juntos no espetáculo Ilíada, que é a encenação do poema de Homero. "Quando você trabalha com alguém, a confiança é essencial. Letícia é uma atriz extraordinária. Mesmo sem contracenarmos lado a lado, tenho total confiança em sua performance. Trabalhar com ela é muito bom e tranquilo. Nós sempre comemoramos como é gratificante fazer esse espetáculo juntos. É uma delícia", analisou.

Segundo Daniel, os dois costumam conversar sobre trabalho com frequência. "Discutimos muitas ideias e consideramos fazer outros projetos juntos, sem deixar de lado Ilíada. Às vezes brinco: "Posso te dirigir?", e ela ri dizendo: "Não". Mas estamos planejando algo em que eu dirigiria...", contou.

Vale lembrar que em recente entrevista à CARAS Brasil, Letícia comentou sobre a decisão do casal de morar em casas separadas e preservar a individualidade de cada um.

