Ribeiro Fialho estrutura negócios com expertise tributária e jurídica

Desde jovem, o advogado Marco Túlio já sabia que seguiria o caminho da advocacia ou da diplomacia. A influência dos filmes jurídicos norte-americanos despertou nele a admiração pelo Direito, enquanto sua parceira, a também advogada Miriam Fialho, trilhou um caminho diferente, mas igualmente marcado pelo esforço e dedicação. Criada em uma família humilde, seu compromisso com os estudos foi incentivado pelo pai, que sempre valorizou a educação como um pilar essencial. Foi esse encontro de trajetórias que, anos depois, deu origem ao Ribeiro Fialho Advogados, um escritório que se tornou referência na área tributária e empresarial, com sede no Espírito Santo.

Inovação e multidisciplinaridade na advocacia tributária



A atuação do escritório na advocacia tributária se consolidou ao longo dos anos pela capacidade de integrar diferentes áreas do conhecimento. Desde os primeiros anos, Marco Túlio percebeu que era necessário ir além da prática jurídica convencional. "A tributação no Brasil é complexa e exige um conhecimento multidisciplinar. Por isso, trouxemos para o escritório contadores, administradores e profissionais de tecnologia para oferecer um serviço realmente completo", explica. Essa visão pioneira permitiu que o Ribeiro Fialho se destacasse em um mercado altamente competitivo.

A equipe desenvolveu ferramentas tecnológicas logo nos primeiros anos de implementação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), quando ainda não havia obrigatoriedade para todos os contribuintes, o que possibilitou um trabalho mais eficiente na recuperação de tributos. “Criamos um sistema próprio de análise de dados fiscais desde o início da digitalização das obrigações tributárias, antecipando tendências e oferecendo uma vantagem competitiva para nossos clientes”, ressalta Marco Túlio.

Reforma tributária e o impacto para empresários: o que fazer agora

A reforma tributária está em andamento e promete mudanças significativas no cenário fiscal brasileiro. Para Marco Túlio, a simplificação da estrutura de tributos, como a unificação do PIS, Cofins, ISS, ICMS e IPI no novo IVA Dual (IBS e CBS), tende a facilitar a conformidade tributária, mas não reduz a carga fiscal. Pelo contrário, há previsões de um aumento de um a dois pontos percentuais no PIB.

"O Brasil já tem a maior carga tributária da América Latina e uma das maiores do mundo, comparável a países desenvolvidos como Canadá e Reino Unido, mas sem a mesma entrega social", pontua.

Diante desse cenário, Marco Túlio alerta que o momento de buscar oportunidades fiscais é agora. Segundo ele, grandes empresas aproveitam benefícios tributários específicos para seus setores, enquanto pequenos e médios empresários, muitas vezes, desconhecem essas possibilidades. "Cada setor tem vantagens fiscais que podem ser aproveitadas, mas é essencial buscar um especialista que entenda do seu nicho para não perder o timing antes da nova legislação entrar em vigor", aconselha.

Infraestrutura, PPPs e atuação em grandes contratos públicos

Além da forte atuação na área tributária, o escritório também se destaca em frentes estratégicas no setor de infraestrutura, oferecendo assessoria jurídica completa em contratos de alta complexidade. Entre as especialidades, estão mecanismos modernos de prevenção e resolução extrajudicial de conflitos, como o Dispute Board, previsto na Lei 14.133/2021 e amplamente adotado em contratos internacionais baseados nos modelos FIDIC (International Federation of Consulting Engineers).

Um dos grandes diferenciais é a atuação no setor de saneamento básico, especialmente no Espírito Santo, onde o escritório assessora contratos essenciais para o desenvolvimento regional.

“Atendemos as principais empresas de saneamento do Estado, assessorando contratos de PPPs e concessões. Muitos deles financiados pelo Banco Mundial, o que exige uma rigorosa adequação aos padrões internacionais. Nossa responsabilidade é garantir conformidade e eficiência a esses investimentos, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico sustentável”, afirma Marco Túlio.

A expertise do escritório também se estende a grandes obras de construção civil e importantes projetos de infraestrutura, como barragens, pontes, rodovias e ferrovias, sempre com foco em segurança jurídica, inovação e soluções alinhadas às melhores práticas globais.



Estruturação de holdings e gestão patrimonial



Além da tributação, o escritório também atua fortemente na organização societária, auxiliando empresários na estruturação de holdings para gestão patrimonial e planejamento sucessório. "Existe um mito de que holdings são apenas para grandes fortunas, mas a verdade é que esse modelo pode ser adotado por empresas de diversos portes para otimizar gestão e reduzir riscos tributários", explica. A estruturação de holdings patrimoniais permite que empresários protejam seus bens e facilitem processos sucessórios, reduzindo a carga tributária e evitando disputas futuras.

Atendimento humanizado e acessível



Outro diferencial do Ribeiro Fialho é a humanização no atendimento. A preocupação com a acessibilidade e transparência no relacionamento com os clientes levou o escritório a criar canais diretos de comunicação. "Uma das principais queixas de quem busca um advogado é a dificuldade de entender os processos jurídicos. Nós trabalhamos para eliminar essa barreira, explicando cada etapa de forma clara e acessível", destaca Miriam. Além disso, cada cliente recebe um acompanhamento individualizado, garantindo que suas necessidades sejam atendidas de maneira personalizada.

Responsabilidade social e impacto no terceiro setor



O Ribeiro Fialho também tem uma presença forte no terceiro setor e em causas sociais. O escritório iniciou seu trabalho ajudando instituições com assessoria jurídica pró-bono, ampliando sua atuação para pessoas em situação de vulnerabilidade. Dessa experiência nasceu o Instituto Ribeiro Fialho, um instituto de apoio à criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, que atua por meio do esporte e da educação. "Sempre acreditamos que nosso papel vai além da advocacia. Podemos e devemos fazer a diferença na vida das pessoas", afirma Miriam.

Projeto Inspirar: desenvolvimento estratégico de pessoas

O compromisso do escritório com o desenvolvimento humano se reflete no Projeto Inspirar, uma iniciativa criada para capacitar e desenvolver seus colaboradores. "Uma empresa só cresce se investir nas pessoas que fazem parte dela", enfatiza Marco Túlio. O Inspirar trabalha cinco pilares essenciais, incluindo treinamentos técnicos, desenvolvimento de soft skills, bem-estar e saúde.

"Criamos o Inspirar porque percebemos que os profissionais precisavam não apenas de conhecimento técnico, mas também de um desenvolvimento comportamental mais sólido. Organizamos eventos, dinâmicas e momentos de integração para fortalecer nossa equipe", explica. O programa inclui ações como encontros voltados ao bem-estar, palestras motivacionais e experiências interativas, como o Café das Mulheres, evento que proporciona um dia especial para as colaboradoras com atividades de relaxamento e incentivo ao autocuidado.

Tecnologia, inteligência artificial e expansão do modelo de gestão



Outro projeto que está no horizonte é a expansão do modelo de gestão do Ribeiro Fialho para outros escritórios. "A inteligência artificial está revolucionando o direito, mas o diferencial real está na gestão estratégica. Queremos compartilhar nosso modelo com outros escritórios, ajudando pequenos e médios advogados a estruturarem seus negócios de forma eficiente", revela Marco Túlio. O projeto, batizado de By Ribeiro Fialho, está em fase de desenvolvimento e promete transformar a forma como a advocacia é gerida no Brasil. Com uma plataforma inovadora, ele integrará tecnologia, consultoria jurídica e treinamentos gerenciais, permitindo que advogados otimizem seus escritórios e melhorem a experiência de seus clientes.

A fé e os valores inegociáveis



Para os jovens advogados, a mensagem de Marco Túlio e Miriam é clara: resiliência, excelência e valores inegociáveis. A fé também tem um papel fundamental na jornada do casal, servindo de guia para decisões pessoais e profissionais. "Acreditamos que tudo tem um propósito maior. Nossa fé nos fortalece e nos faz acreditar que estamos no caminho certo, ajudando pessoas e construindo um legado no Direito", afirma Miriam.

Com uma trajetória marcada por conquistas e inovação, o Ribeiro Fialho segue firme no compromisso de transformar o direito e impactar positivamente a vida de seus clientes e da sociedade.

Site: https://ribeirofialho.com.br

Instagram: @ribeirofialhoadv