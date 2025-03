Cyntia Sardenberg expande os limites dos fios de PDO na estética

Desde a infância, a medicina esteve no imaginário de Cyntia Sardenberg. Apesar de não ter médicos na família, foi a experiência de acompanhar um primo doente em hospitais que despertou sua vocação. "Eu me encantei pelo ambiente hospitalar", relembra. Ao longo dos anos, o fascínio se transformou em um sonho concreto: ter sua própria clínica. Hoje, consolidada como uma das referências em dermatologia estética, Cyntia encontrou nos fios de PDO uma de suas maiores paixões profissionais.

A dermatologia surgiu em sua vida de forma natural. Durante os atendimentos clínicos, percebeu um interesse crescente por casos de pele, o que a levou a aprofundar seus estudos na área. "Comprei um livro para me ajudar nos diagnósticos e logo decidi que era isso que eu queria fazer", conta. Sua trajetória acadêmica e profissional inclui especializações na Fiocruz e no Inca, além de uma ampla formação em estética, que se tornou um campo promissor no período em que finalizava a especialização.

A busca pela excelência sempre foi um pilar em sua carreira. Congressos nacionais e internacionais foram essenciais para sua atualização, além de estágios em clínicas renomadas. "Estava começando o boom da estética e senti a necessidade de me aprofundar", explica. Seu domínio técnico a levou a atuar não apenas como médica, mas também como professora em cursos especializados. "Fui chamada para dar aulas em serviços de especialização e workshops sobre fios de PDO. A troca de conhecimento é fundamental."

Aprofundamento e certificação internacional nos fios PDO e Aptos



Ao longo dos anos, Cyntia percebeu que os fios de sustentação disponíveis no mercado não proporcionavam os resultados desejados. Foi então que, com a chegada dos fios de PDO ao Brasil, decidiu investir em estudos avançados sobre a técnica. "Busquei mais conhecimento porque os outros fios não me traziam o resultado que eu esperava", diz. Sua dedicação rendeu reconhecimento, tornando-a uma das principais referências do país no tema.

Seu envolvimento com a técnica foi além das fronteiras nacionais. Buscando aprimoramento, conquistou certificações internacionais em Buenos Aires e na Geórgia, onde os fios Aptos foram desenvolvidos. "É importante entender a origem e os fundamentos da tecnologia para aplicá-la da melhor forma", afirma. Seu destaque levou ao convite para ministrar treinamentos no Brasil, capacitando outros médicos na aplicação correta dos fios.

Os fios de PDO são compostos por polidioxanona, um material biocompatível e bioabsorvível, que estimula a produção de colágeno e melhora a estrutura da pele. "É um tratamento que vai além da estética, pois também promove saúde para a pele", explica Cyntia. Dependendo da estrutura do fio, ele pode ser utilizado tanto para bioestimulação quanto para reposicionamento dos tecidos faciais e corporais. "Com o passar dos anos, ocorre uma queda natural dos tecidos, e os fios ajudam a reposicionar a pele, estimulando um cordão de colágeno natural."

Já os fios Aptos, que possuem composição diferenciada de PLLA e PCL, vêm sendo amplamente estudados e aplicados em sua prática clínica. "Os fios Aptos chegaram recentemente ao Brasil e já mostram uma durabilidade ampla. No exterior, estimam-se resultados de até um ano e meio", detalha.

O uso combinado de tecnologias para resultados otimizados



Além dos fios de PDO e Aptos, Cyntia alia diversas tecnologias para potencializar os resultados e garantir a naturalidade dos procedimentos. "O ultrassom microfocado e macrofocado são tecnologias excepcionais quando falamos em sustentação. Já o laser fracionado é excelente para a renovação da pele, reduzindo manchas e linhas finas. Também utilizo a radiofrequência microagulhada, que promove a remodelação do colágeno e melhora a firmeza da pele", detalha.

Sua abordagem envolve um olhar clínico detalhado para avaliar as necessidades individuais de cada paciente. "Cada pele responde de uma forma diferente, e a indicação precisa dos fios deve considerar a espessura da pele, volume facial e nível de flacidez", pontua.

Para alguns casos, a melhor estratégia pode ser um tratamento combinado. "Gosto de associar os fios a preenchimentos estratégicos, toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno para garantir um efeito mais harmônico e duradouro", reforça.

Outras tecnologias presentes em sua clínica incluem luz intensa pulsada, utilizada para clareamento de manchas e estímulo do colágeno, e plasma Plexr Plus, que trata flacidez palpebral e rugas finas. "Tenho uma plataforma completa de laser que permite tratar uma variedade de queixas, desde melasma até cicatrizes de acne", explica.

Resultados naturais e um olhar humanizado



Diferentemente de algumas técnicas de rejuvenescimento, os fios de PDO oferecem um resultado progressivo e natural. "Sempre busco uma abordagem personalizada. Cada paciente tem uma necessidade específica e isso deve ser respeitado", destaca. A questão da naturalidade é um dos aspectos mais enfatizados em seu trabalho. "Os pacientes me procuram querendo rejuvenescer, mas sem perder a identidade facial. Meu compromisso é justamente garantir que o procedimento realce a beleza de forma sutil e elegante", diz.

A humanização no atendimento é um aspecto essencial de seu trabalho. Cyntia faz questão de explicar cada etapa do procedimento, incluindo possíveis incômodos e tempo de recuperação. "O paciente precisa estar seguro e bem informado. Por isso, falo sobre tudo: o que dói, o que pode causar hematomas, o que esperar no pós-procedimento. O suporte faz toda a diferença para que o paciente se sinta confortável e tranquilo."

O papel das redes sociais e as expectativas para o futuro



Cyntia tem uma presença forte nas redes sociais, em que compartilha conhecimentos sobre dermatologia estética e cuidados com a pele. "Hoje há um apelo muito grande por antes e depois, mas muitas imagens são manipuladas e criam expectativas irreais nos pacientes", alerta. Sua postura ética reflete sua preocupação com a transparência e a seriedade na área médica. "Demorei um tempo para me adaptar ao tom mais informal das redes, mas percebi que é uma ferramenta poderosa para educação e conscientização."

Sobre os próximos passos, Cyntia segue investindo em inovação. "Acabei de voltar do Annual Meeting da Academia Americana de Dermatologia, um dos eventos mais importantes do mundo", conta. Entre as novidades que pretende trazer para sua clínica estão avanços na área de tricologia e novos protocolos individualizados da medicina regenerativa.

Além disso, planeja participar um curso focado exclusivamente em complicações de procedimentos estéticos, reforçando sua preocupação com a segurança dos pacientes. "Quanto mais conhecimento tivermos sobre prevenção e manejo de complicações, mais confiança passamos para quem nos procura."

Para aqueles que desejam realizar procedimentos estéticos, Cyntia deixa um conselho: "A pele é um órgão e deve ser tratada com respeito. Escolha um profissional qualificado, cheque sua formação e confie no processo. O objetivo não é mudar, mas sim realçar a beleza de forma segura e saudável."

Instagram: @cyntiasardenbergdermato