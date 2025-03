Roberto Calil cresce no mercado de painéis de LED com a Led4U

A trajetória de Roberto Calil é marcada por superação, visão estratégica e paixão pelo empreendedorismo. Nascido na Mooca, bairro tradicional de São Paulo, cresceu em uma família simples e viu, desde cedo, o esforço dos pais para garantir um futuro melhor. “Minha mãe vendia bolsas e sapatos , sempre batalhando para complementar a renda da casa. Acho que esse tino comercial veio dela”, relembra.

Durante a adolescência, viveu na Cohab José Bonifácio, no extremo leste da capital paulista. “Eu morava de favor na casa dos meus avós e saí para morar em um conjunto habitacional. Muitos funcionários meus residem na mesma região. Sei bem dos desafios e das oportunidades que eles enfrentam”, destaca. Crescer nesse ambiente moldou sua resiliência e sua determinação em buscar novas oportunidades. “Aprendi a enxergar além das dificuldades. Sabia que, para mudar minha realidade, precisava trabalhar duro e fazer algo diferente”.

Com o falecimento do pai, Calil precisou amadurecer rápido e ajudar na sustentação da família. Trabalhou como atendente de loja e, em pouco tempo, descobriu uma habilidade inata para vendas. “Eu me via como um vendedor nato. Fiz cursos, li livros e fui aprimorando minha técnica”, conta. Foi nesse período que começou a empreender, inicialmente no setor de telefonia e posteriormente em consultas de crédito. Sua primeira grande empresa foi a Rede Busca, que atua até hoje no mercado, especializada em consultas de crédito e análise financeira. Fundada em 1999, a empresa começou como um serviço de verificação de cheques e, ao longo dos anos, expandiu-se para oferecer consultas completas de crédito. “Trabalhamos com bancos e grandes instituições financeiras, fornecendo dados para lojistas e empresas minimizarem riscos”, explica.

O crescimento da Rede Busca permitiu que Calil investisse na construção de um prédio próprio na Avenida Paes de Barros, um dos endereços mais movimentados da Zona Leste de São Paulo. O espaço, com dois mil metros quadrados, abriga um call center com mais de 400 pontos de atendimento. “Eu utilizo cerca de 70 posições para os negócios da minha empresa, e o restante é alugado para grandes corporações que necessitam de estrutura para atendimento”, afirma. O modelo de negócios consolidou sua presença no mercado, permitindo que ele ampliasse seus investimentos e apostasse em novas áreas.

O nascimento da Led4U e a aposta na tecnologia visual

Sempre atento às tendências de mercado, Calil percebeu o crescimento do setor de tecnologia visual e decidiu investir na área. “Sempre gostei do modelo de locação. Vi que os painéis de LED estavam crescendo e fiz um alto investimento para garantir um diferencial competitivo”, revela. Essa decisão estratégica colocou a Led4U em uma posição privilegiada. Enquanto concorrentes precisavam de meses para entregar grandes quantidades de painéis, a empresa de Calil tinha estoque disponível. “Quem precisava de 300 ou 400 metros de LED conseguia comigo de imediato”, destaca.

A infraestrutura também acompanhou essa expansão. “A Led4U não é apenas uma empresa de aluguel e venda de painéis. Nós entregamos um serviço completo, fazemos a estrutura, a instalação e até o conteúdo exibido”, explica. Ele ressalta que a comunicação visual eficaz é essencial para o sucesso dos clientes. “Não adianta ter um painel incrível se a mensagem exibida não for atrativa e bem feita”. Os painéis da empresa possuem diferentes especificações para atender às necessidades dos clientes. “Muitos tentam comparar com televisões comuns, mas os painéis são feitos para funcionar 24 horas por dia e são resistentes às intempéries, só trabalhamos com painéis robustos e de 1ª linha”, explica. Há modelos específicos para ambientes externos, que suportam sol, chuva e poeira, e outros voltados para uso interno, garantindo alta resolução e qualidade de imagem. “Se o cliente precisa de uma tela para uma apresentação, indicamos o P2 ou P3, que têm ótima resolução. Já para outdoors, indicamos um P5, por exemplo”, detalha.

Atendimento humanizado e compromisso com a excelência

Comprometido com a excelência, Calil faz questão de entregar mais do que promete. “Se um cliente pede um serviço, eu entrego algo ainda melhor. Acredito que foi isso que nos fez crescer e ganhar prêmios como o Quality”, destaca. O reconhecimento no LAQI Impact Summit Brazil 2024 reforça sua abordagem diferenciada no setor. A humanização do atendimento é um dos pilares da Led4U. Calil investe na qualificação da equipe e no desenvolvimento pessoal dos funcionários. “Muitos vieram do mesmo lugar que eu. Sempre mostro que, com disciplina e sacrifício, é possível crescer”, explica.

Além disso, a diversidade e a inclusão são valores fundamentais para a empresa. “Aqui não toleramos racismo ou homofobia. Tenho pessoas responsáveis por garantir que nosso ambiente seja respeitoso e acolhedor”, afirma. Para reforçar esse compromisso, criou campanhas internas de conscientização e nomeou colaboradores para liderar iniciativas antirracistas e contra a discriminação. “Temos um painel de LED na recepção que usamos para divulgar mensagens de inclusão. O preconceito não tem espaço aqui”.

Sustentabilidade e novos projetos

A sustentabilidade é outro pilar de sua gestão. “Nosso setor pode contribuir muito para a redução de poluição visual e de resíduos”, afirma. Ele implementou medidas para reduzir o desperdício de energia na empresa e já deu início ao planejamento de expansão para o setor de energia fotovoltaica. “Painéis solares são o futuro, e eu quero estar nessa área. Estamos estudando maneiras de integrar essa tecnologia às nossas operações e oferecer soluções ainda mais sustentáveis”, adianta. Além disso, Calil adotou práticas para minimizar o desperdício. “Fizemos campanhas internas para reduzir o consumo de energia e incentivamos o uso de tecnologias mais eficientes, como os aparelhos de ar-condicionado inverter”, conta. Para ele, pequenas ações geram grandes impactos. “Se todo mundo apagar a luz ao sair de uma sala ou evitar o desperdício de energia, isso já faz uma enorme diferença”.

Planos para o futuro

Com um olhar sempre voltado para o crescimento, Calil tem ambições audaciosas. “Quero que a Led4U seja uma das maiores do Brasil nos próximos anos. Estamos batendo recordes de vendas e conquistando espaço”, projeta. Para ele, o segredo do sucesso está na transparência e na qualidade. “Nunca engano um cliente. Se um produto não é adequado para ele, prefiro perder a venda do que vender algo que não vai atendê-lo”, conclui.

A expansão para o setor de energia fotovoltaica também está no horizonte. “Já estamos estudando a entrada nesse mercado, pois a tecnologia LED e a fotovoltaica têm uma interseção natural. A ideia é oferecer soluções sustentáveis e reduzir custos energéticos para empresas e eventos”, revela. Para aqueles que buscam crescer profissionalmente e empreender, Calil deixa uma mensagem inspiradora: “A honestidade e a transparência são os pilares de qualquer negócio duradouro. Trabalhe com ética, não passe ninguém para trás e tenha paciência. O sucesso não vem da noite para o dia, mas com dedicação e esforço, um dia você chega lá”.

Instagram: @led_4u

Site:https://led4u.net.br