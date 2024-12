Dulce Maria chega aos 39 anos com talento e originalidade acompanhando gerações

Nesta sexta-feira, 6, Dulce Maria completa 39 anos; relembre a trajetória da artista que fez história com o grupo RBD

Nesta quinta-feira, 6, Dulce Maria completa 39 anos. A eterna Roberta Pardo da novela Rebelde, exibida no SBT pela primeira vez em 2005, é mãe de María Paula, de 4 anos, fruto de seu casamento com Paco Álvarez, e segue ultrapassando gerações quando o assunto é talento e originalidade, pois ainda hoje a ruiva arrasta legião de fãs por onde passa.

A trajetória de Dulce Maria

Dulce María Espinosa Saviñon, nasceu na Cidade do México e iniciou a carreira artística aos 5 anos, quando participou de um comercial para uma marca de chocolates. Desde de então, não parou. Aluna exemplar na escola e fã de história, a artista conseguiu conciliar o trabalho e os estudos desde a infância.

Além de cantora, compositora e atriz, ela tem um livro de poemas publicado, o Dulce Amargo, em que reuniu escritos ao longo de toda a sua vida.

Sua primeira novela foi El Vuelo del Águilla, em 1994, aos 9 anos. Após a trama, Dulce passou a apresentar o programa infantil Plaza Sésamo, onde ficou por 2 anos e teve a oportunidade de começar a cantar.

Em 1995, fez uma pequena participação na novela Alondra e em seguida esteve no elenco de Retrato de Famliia. Ainda esteve envolvida nas tramas Infierno en el Paraíso, em 1997, Huracán, em 1998, Nunca de Olvidaré, em 1999 e DKDA: Sueños de Juventud, no mesmo ano.

Apesar de já ser conhecida no méxico nessa época, foi com a novela Rebelde, ao lado do grande elenco formado por Anahí, Maitê, Christipher, Alfonso e Christian, que ela se consagrou mundialmente e pôde mostrar todo o seu latento como cantora, atriz e compositora.

Ela ama funk!

Um assunto bastante comentado durante as visitas de Dulce Maria ao Brasil, é o seu gosto pelo funk. A artista não faz questão de esconder a afinidade com o ritmo e já arriscou alguns passinhos em vários programas e apresentações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dulce Maria (@dulcemaria)

Em entrevista à CARAS Brasil ainda este ano, Dulce Maria falou sobre o gosto pelo segmento: “Sempre digo, o funk foi a primeira coisa do Brasil que eu conheci e me impactou. E junto a isso, conheci as pessoas incrivelmente apaixonadas, as comidas, o guaraná, caipininhas, pão de queijo, o amor das pessoas, tudo isso foi muito grande para mim, é o que lembro do Brasil quando conheci pela primeira vez", declarou.

E continuou: “Amo estar relacionada de alguma forma com essa parte do Brasil, com o funk e com toda essa paixão dos brasileiros (...) Se eu pudesse dizer algo aos artistas de funk no dia de hoje, seria que sigam lutando pelos seus sonhos, que suas músicas são escutadas.

Suas letras são escutadas e nunca sabemos quais corações vamos tocar, aonde vai chegar a nossa música, porque algo que não tem fronteiras. Então sigam fazendo cada vez mais funks, é um idioma incrível, uma linguagem incrível, universal, que conta suas historias e muda realidades”, finalizou.