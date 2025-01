Volta Por Cima: Belisa tem o grande segredo de sua vida revelado

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, o grande segredo da vida de Belisa vem à tona. Saiba o que ela escondeu por muitos anos

Nos próximos capítulos da novela Volta Por Cima, da Globo, Belisa (Betty Faria) terá o grande segredo de sua vida revelado. Ela decide abrir o seu coração com Sebastian (Fabio Lago), mas outra pessoa escuta e fica em choque.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Belisa fica preocupada ao descobrir que Gigi (Rodrigo Fagundes) encontrou Rodolfo (José de Abreu). Aflita, ela resolve desabafar com Sebastian e revela o seu grande segredo: Belisa é mãe biológica de Gigi, que é fruto do namoro que teve com Rodolfo no passado.

Durante a conversa dos dois, Joyce (Drica Moraes) estará escondida e ouvirá tudo. Ela fica em choque ao descobrir que Gigi é seu sobrinho. Então, em um rompante, ela invade a conversa e exige que toda a verdade seja revelada. As irmãs ficam emocionadas e Gigi entra na sala, mas Belisa despista e o rapaz não descobre nada sobre sua verdadeira origem.

As cenas devem ir ao ar no início de fevereiro.

Confira o resumo dos capítulos da novela Volta Por Cima para o período de 16 a 18 de janeiro:

Capítulo 94 - Quinta-feira, 16 de janeiro

Jão garante a Madalena que não cederá à chantagem de Cacá. Violeta suspende Cacá de seus serviços. Rosana consegue que Yuki seja sua assessora pessoal. Nando reclama da monitoração que Edson faz a Rosana. Belisa questiona Rodolfo sobre Yuki. Rosana consegue conversar com Yuki. Jão pede para falar com Ana Lúcia. Jin confessa para Madalena sua paixão por Tati. Sidney pede que Lucas não atrapalhe o encontro de Cida e Alberto. Violeta reclama de Cacá para Jô. Belisa atrapalha um clima de romance entre Sebastian e Joyce. Rosana tem uma conversa séria com Edson. Jão revela a Ana Lúcia a profissão de Cacá. Madalena questiona Cacá sobre o ataque contra Jão.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 17 de janeiro

Cacá garante que não ordenou o ataque a Jão, e ameaça Madalena. Ana Lúcia passa mal ao saber a verdade sobre a filha. Jô aconselha Cacá a esquecer Jão. Chico percebe que está apaixonado por Cacá. Nando parabeniza Rosana por voltar a desfilar. Ana Lúcia confronta Cacá. Gerson explica como Yuki fará a assessoria a Rosana. Edson pede para Gerson retirar o convite a Rosana do cargo de rainha de bateria. Alberto comenta com Doralice sobre o bilhete que Lindomar comprou no dia em que morreu. Madalena pergunta por que Chico não contou sobre o trabalho de Cacá. Cacá tira satisfação com Jão por ter falado com Ana Lúcia sobre seu trabalho.

Capítulo 96 - Sábado, 18 de janeiro

Jão discute com Cacá. Madalena reclama por Chico defender Cacá. Gigi encontra o diário de Mariazinha na gaveta de Joyce. Sebastian não conta para Jô sobre a herança que ganhou. Tati e Madalena tentam disfarçar quando Doralice fala sobre o bilhete de Lindomar. Ana Lúcia se aconselha com seu pastor. Jô comenta com Osmar que Gerson mantém uma mulher em sua casa em cárcere privado. Tati ajuda Jin a divulgar sua live. Ana Lúcia implora que Madalena se sacrifique por seu neto. Roxelle revela a Jô que Sebastian ganhou uma herança dos Góis de Macedo. Policiais vão à casa de Gerson apurar uma denúncia. Violeta descobre sobre um romance de Baixinho. Madalena toma uma decisão e conta para Ana Lúcia.

