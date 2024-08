Em clima de despedida, Sophie Charlotte compartilhou registros de passeio de barco ao lado do elenco de 'Renascer', da Globo; confira

Nesta quinta-feira, 22, Sophie Charlotte compartilhou nas redes sociais um momento de descontração vivido com o elenco da novela 'Renascer', da TV Globo. Na postagem, a atriz relembrou um passeio de barco que fizeram na última semana, e encantou os seguidores com fotos dessa experiência em seu perfil oficial no Instagram.

"#TBT de Um dia pra ficar na memória ! Jequitibarco de celebração desse trabalho que me trouxe tanta alegria e tantas pessoas incríveis.", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da novela das 21h celebraram a união e amizade do elenco. "Eu nunca vi um elenco tão unido!", disse uma internauta. "Que lindo de ver toda essa celebração!", comentou outra. "Até o pastor tá na onda. (Risos) lindos!", brincou mais uma, fazendo referência ao personagem de Breno da Matta. "E nós aqui, os fãs, sofrendo com a despedida", declarou outra seguidora.

Sophie Charlotte abre álbum de fotos nos bastidores de 'Renascer'

A atriz Sophie Charlotte usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos registros nos bastidores do remake de 'Renascer', da Globo. Intérprete de Eliana na novela, a artista aproveitou a ocasião para falar um pouco sobre sua personagem marcante na trama.

Em seu Instagram oficial, Sophie publicou o trecho de uma cena onde aparece segurando um cacau em mãos. Nas fotos seguintes, a atriz aparece em um momento descontraído ao lado dos colegas de elenco Theresa Fonseca e Vladimir Brichta.

Sophie Charlotte também compartilhou um clique inédito andando a cavalo. "'Coronel(a?) do Cacau'… Eliana é 'do apronte!' Que personagem maravilhosa! Uma aventura sem fim nesse trabalho que me dá tanta alegria. Complexa, abusada e humana. Uma mulher errante e sobrevivente", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos fãs e telespectadores de 'Renascer' elogiaram a atuação da famosa na nova versão da novela, adaptada por Bruno Luperi. "A maneira como você conduziu o desenvolvimento da personagem até aqui foi poderosa. Muito bom acompanhar esse processo pelas telas", disse um internauta. "Você é simplesmente a melhor personagem dessa novela. Seu trabalho é lindo. Eu amo Eliana!", declarou outro. Confira as fotos clicando aqui!