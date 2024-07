Renascer: resumo da novela de 22 a 27 de julho

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Mariana chora a perda do amor de João Pedro

Capítulo 157 - Segunda-feira, 22 de julho

Delegado Nórcia estranha Tião ter o diabinho de José Inocêncio. Ele explica que foi um presente, mas é levado pelos policiais. Iolanda abre as portas da casa que era de Jacutinga para o povo entrar. Buba está decidida a ajudar Humberto a tratar de seus problemas de saúde, e providencia a transferência do pai para o Rio com a ajuda de Augusto. Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha. Iolanda conta a Sandra que viu João Pedro e Mariana conversando na venda de Norberto. Eriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda de José Inocêncio. Joana desconfia de que Tião possa ter atirado em Egídio em troca do capetinha. Damião percebe o jeito estranho como Ritinha trata Kika. Zinha revela a José Inocêncio sobre a prisão de Tião Galinha.

Capítulo 158 - Terça-feira, 23 de julho

Mariana deixa a casa de Egídio por causa de Sandra. José Inocêncio pede a Kika e Bento para libertarem Tião da prisão. Kika acusa o delegado de abuso de autoridade e intolerância religiosa ao prender Tião. Kika sente que Bento está mudado. Damião ameaça Bento para que ele confesse a relação com Ritinha. Inácia apela para a promessa que Damião fez a Chico. Dalva acolhe Tião no acampamento. Pastor Lívio aconselha Joana a não abandonar Tião. Mariana pede abrigo a Norberto na venda. Damião pede dispensa a José Inocêncio para deixar a fazenda. Egídio admite a Marçal que é possível que a família Inocêncio não esteja envolvida em seu atentado. José Inocêncio estranha ao ver Mariana na venda de Norberto.

Capítulo 159 - Quarta-feira, 24 de julho

Mariana e José Inocêncio conversam de forma amigável. Joana tenta convencer Tião de desistir de seus sonhos. José Inocêncio reconhece para João Pedro que agiu de forma errada com ele e admite ter sido um fardo na vida do filho durante todos esses anos. Em conversa com Marçal, Egídio revela que pensa em dar um sumiço em Eliana. Morena acolhe Sandra. Meire agradece às amigas de Buba por terem cuidado da filha em sua ausência. Kika aconselha Augusto a ir para o Rio ficar ao lado de Buba. Sandra termina definitivamente seu casamento com João Pedro e avisa que deixará a vila. Mariana decide acompanhar João Pedro na entrega do cacau, sob o olhar arrasado de Sandra.

Capítulo 160 - Quinta-feira, 25 de julho

Egídio pensa em tirar proveito da proximidade de Mariana e João Pedro. Buba fica magoada com o desprezo de Humberto. João Pedro afirma a Mariana que ama Sandra. Sandra flagra Joana ameaçando Egídio. Eliana avisa a Damião que não vai embora com ele enquanto não conseguir o dinheiro do cacau. Augusto não gosta de ver Buba com Décio e sente ciúmes. Buba pede à mãe para não se separar de Humberto. Humberto reage com hostilidade à presença de Augusto no hospital. Sandra se sensibiliza ao saber que João Pedro não voltou de Ilhéus com Mariana. Eliana sente a ameaça de Egídio e Marçal sobre ela.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 26 de julho

Eliana enfrenta Egídio. Norberto se culpa pelo sumiço de Rachid. Sandra confessa a Zinha que se sente responsável pelas coisas ruins que aconteceram com João Pedro. Mariana tenta seduzir João Pedro. Sandra avisa a Iolanda que voltará para Salvador. Marçal conta a Egídio que Iolanda e Eliana estão se juntando contra ele. Mariana fica impactada ao saber que João Pedro a deixou sozinha no hotel. João Pedro deixa claro para Sandra que irá esperá-la o tempo que for necessário. Sandra volta para casa e pergunta a Egídio se ele estava falando sério quando disse que a queria no comando da fazenda.

Capítulo 162 - Sábado, 27 de julho

Sandra se propõe a cuidar da fazenda do pai. Pastor Lívio conversa com Dona Patroa. Mariana chora a perda do amor de João Pedro. Aurora cobra de José Inocêncio explicação por ter desaparecido. Mariana pede ajuda a Inácia para saber quem matou Belarmino. Kika se impressiona com a mudança de Bento. Aurora revela a José Inocêncio que quer vê-lo a seu lado. José Inocêncio oferece sua casa para Mariana, mencionando a possibilidade de se mudar para o Espírito Santo. Mariana ameaça José Inocêncio. Inácia diz a Teca que Aurora pode salvar José Inocêncio da terceira tocaia. Sandra anuncia a Marçal sua intenção de mudar o funcionamento da fazenda do pai e avisa que é ela quem está no comando agora.