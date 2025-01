Paulo Mendes fala de críticas sobre herdeiro de Mania de Você: 'Militância excessiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paulo Mendes opina sobre comportamento de Tomás da novela Mania de Você

Paulo Mendes (20), o Tomás de Mania de Você, defende seu personagem de ataques do público. Para o ator, que está em sua primeira novela das nove na Globo, o herdeiro está aberto a aprendizados e aponta questões internas para seu comportamento na trama.

"Algo muito interessante que observo é que na internet ele acaba sendo muito criticado pela questão da traição e também pela, talvez, militância excessiva. Eu acho que o Tomás é uma figura que existe bastante nesse mundo on-line só que humanizada, e colocada à frente das pessoas realmente causa esse estranhamento, ou identificação. Frases totalmente hipócritas colocadas na boca de um herdeiro, é totalmente plausível a irritação de certa parte do público, mas como intérprete devo olhar sempre seu lado", avisa ele, em entrevista à CARAS Brasil.

Filho de Ísis (Mariana Ximenes), ele deixa de viver no luxo e passa a morar com a Evelyn (Gi Fernandes) em uma comunidade no Rio de Janeiro após descobrir que espera o primeiro filho. Tudo isso pouco tempo depois depois de trair a namorada Bruna (Duda Batsow).

"Tomás tem uma vontade de aprender e realmente tem suas confusões mentais, que talvez sejam difíceis de perceber a olho nu, mas existem, ou pelo menos, tento transparecer em cena. É um menino crescendo, ele cresceu sozinho, mas com muitos privilégios, logo existe algo internalizado nele que ele quer sair, mas é praticamente impossível. Ele é um herdeiro bilionário, não tem o que fazer. Vejo que o público nas ruas está gostando muito do núcleo e do casal Tomás e Evelyn, fico bastante feliz quando recebo esse feedback olho no olho", explica.

Mendes entendeu a complexidade de Tomás ainda no processo de preparação para a novela de João Emanuel Carneiro (54). O ator, no entanto, entende o posicionamento do público com as atitudes do herdeiro.

"Existiu um trabalho muito complexo dentro da minha preparação que foi conseguir defender esse personagem. Eu o julguei muito no começo do processo e acabei criando essa afinidade por ele. Senão eu, quem vai defendê-lo? Então, entender essa confusão do jovem, dessa passagem pra vida adulta, é importante pra conseguir ver o que ele está sentindo e seu ponto de vista. Acho que, nesse caso, o ponto de vista é muito importante, então como sou a casca dele, o que se põe de frente para o público, como Tomás, devo estar aberto para todas as decisões e questões desse menino", conclui.

VEJA CENA DE PAULO MENDES COMO TOMÁS EM MANIA DE VOCÊ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Leia também:Fernanda Souza entrega ritual para comandar reality com sogras: 'Ilesa'