No Rancho Fundo: resumo da novela de 22 a 27 de julho

Capítulo 85 - Segunda-feira, 22 de julho

Marcelo Gouveia se esconde embaixo da cama e Blandina abre a porta do quarto para Zé Beltino. Quinota questiona Artur sobre seus sentimentos por Zélia. Blandina disfarça quando Zé Beltino vê uma peça de roupa de Marcelo com a noiva. Culpado por supostamente ter magoado Blandina, Zé Beltino tenta se afogar, mas Dracena o salva. Marcelo pede que Blandina vá atrás de Zé Beltino. Ao ver Zé Beltino com Dracena, Blandina termina com o rapaz. Todos chegam para o casamento de Zé Beltino e Blandina, e Padre Zezo se irrita com a demora dos noivos. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel se beijam, e Ariosto vê.

Capítulo 86 - Terça-feira, 23 de julho

Ariosto deixa a casa de Zefa Leonel. Juquinha e Benvinda questionam se Seu Tico Leonel voltou para casa. Blandina manipula Zé Beltino para conseguir sua parte nas terras da Gruta Azul. Nivalda e Sabá Bodó trocam ofensas na igreja. Tia Salete liberta Floro Borromeu e Guarda Marconi da cela. Sem saber, Zé Beltino doa seus bens para Blandina. Marcelo apresenta Zélia Noronha a Blandina. Marcelo conta a Zélia que Primo Cícero é parente de Zefa Leonel. Padre Zezo concorda em casar Zé Beltino e Blandina, apesar do atraso. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel chegam juntos à igreja.

Capítulo 87 - Quarta-feira, 24 de julho

Blandina e Zé Beltino se casam. Zefa Leonel se emociona ao reunir sua família novamente. Zé Beltino não consegue relaxar em sua noite de núpcias e foge de Blandina. Floro Borromeu é acolhido na casa de Zefa Leonel. Zélia oferece um jantar para Quinota, que não se intimida e é admirada por Artur. Zefa Leonel afirma a Margaridinha, Aldenor e Benvinda que os ama. Dracena acolhe Zé Beltino em seu quarto, quando Blandina bate à sua porta.

Capítulo 88 - Quinta-feira, 25 de julho

Blandina invade o quarto de Dracena, mas não encontra Zé Beltino. Zélia se frustra com a segurança que Quinota demonstra durante o jantar com Artur e Marcelo. Zé Beltino foge para o Rancho Fundo, mas Nastácio o confunde com um ladrão e acaba atirando contra o irmão. Zefa Leonel cuida de Zé Beltino. Ariosto vai ao cabaré e cobra os aluguéis atrasados de Deodora e Vespertino. Ariosto é rude com Deodora, que o ameaça. Blandina chega ao Rancho Fundo atrás de Zé Beltino. Quinota exige que Zélia se afaste de Artur e deixe a cidade.

Capítulo 89 - Sexta-feira, 26 de julho

Quinota pede que Adalberto leve Zélia de volta a capital. Zé Beltino explica a Blandina seu acidente, e a moça decide ficar com o marido no Rancho Fundo. Seu Tico Leonel se preocupa com Zé Beltino. Benvinda questiona se Margaridinha voltará para casa. Ariosto sonda Deodora sobre seu passado com Zefa Leonel. Artur repreende Quinota ao saber que a moça expulsou Zélia da cidade, e Marcelo ouve a discussão dos dois. Artur faz menção de ir atrás de Zélia, e Quinota ameaça terminar com o rapaz.

Capítulo 90 - Sábado, 27 de julho

Quinota afirma a Artur que ele ainda sente amor por Zélia. Deodora entende que Ariosto tem sentimentos por Zefa Leonel, e os dois selam um acordo. Zefa Leonel declara seu amor por Seu Tico Leonel, e os dois se beijam. Artur vai atrás de Zélia, e Marcelo comemora o sucesso de seu plano. Zélia se insinua para Artur, que exige que a moça se afaste dele e de Quinota. Marcelo finge apoiar Quinota, e Artur os observa. Blandina sofre com o trabalho no Rancho Fundo. Quinota pede para conversar com Artur.