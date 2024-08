Morre María Eugenia Ríos, atriz da novela Carinha de Anjo

A atriz María Eugenia Ríos, que atuou em novelas mexicanas que fizeram sucesso no Brasil, morreu aos 88 anos de idade

A atriz María Eugenia Ríos faleceu aos 88 anos de idade nesta semana. A morte dela foi anunciada por seu filho, o ator Andrés Bonfiglio, nas redes sociais com uma homenagem comovente para a mãe. Por enquanto, a família não divulgou a causa da morte dela.

"Com profunda dor, dou adeus para a pessoa mais importante em minha vida e com o coração completamente destruído, a comparação com a pessoa que mais amei e eu amo. Obrigado por tudo o que me disse e me ensinou. Acima de tudo ao nome de todo o meio artístico pelos anos que se dedicam a criar a Estância Infantil, o grupo Rosa Mexicano, a comissão feminina e todo o seu tempo em benefício dos artistas mexicanos, é inestimável seu legado e espero que algum dia o reconheça. Você estará com seu grande amor e por sempre juntos. Vai fazer muita falta!!!", disse ele.

María Eugenia escreveu seu nome na teledramaturgia mexicana. Ela atuou em novelas que fizeram sucesso no México e no Brasil, como Carinha de Anjo e Maria Mercedes. Além disso, ela esteve no elenco de filmes, como Los Signos Del Zodíaco, La Vida de Chucho el Roto e Pero Sigo Siendo El Rey.

A estrela foi casada com o ator Óscar Morelli, que faleceu em 2005, e teve quatro filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andres Bonfiglio (@andres.bonfiglio)

Morte de atriz de Barrados no Baile

Mãe da atriz Shannen Doherty, Rosa Doherty falou pela primeira vez após a morte da filha, ocorrida no último sábado, 13. Conhecida por seu papel no seriado 'Barrados no Baile', a artista faleceu aos 53 anos, vítima de um câncer em estágio avançado.

Em recente declaração à revista 'People', Rosa lamentou a partida da atriz e agradeceu todo apoio e solidariedade que amigos e fãs têm prestado à família nos últimos dias. "Ela é minha linda garota e ocupa todo meu coração. Nossa família gostaria de agradecer todos que manifestaram amor e apoio a Shannen durante a vida dela. Somos verdadeiramente gratos a isso", falou.

A famosa recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 2015 e se curou. No entanto, em 2020, Shannen Doherty revelou que a doença havia retornado, atingindo agora sua espinha. No início de 2023, a artista contou que a metástase havia chegado a seu cérebro.

Após realizar uma cirurgia e novas sessões de quimioterapia, no final de 2023, ela revelou que o câncer tinha atingido seus ossos. Em um comunicado divulgado por sua assessoria no dia de sua morte, eles informaram que Doherty 'perdeu a batalha' contra a doença, mas deixou um legado imensurável para amigos e familiares.

Em vida, a atriz chegou a planejar seu velório. Em seu podcast, Let’s Be Clear, compartilhado em janeiro de 2024, Shannen deixou instruções de como queria que fosse sua última despedida.

"Quero que meus restos mortais sejam misturados com o do meu cachorro e do meu pai", disse ela. Além disso, ela também contou que a lista de convidados para o funeral deveria ser curta.