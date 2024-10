Mania de Você: Viola fica com choque com flagra na novela

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Viola vai sofrer uma grande decepção ao flagrar uma cena inesperada. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Viola (Gabz) vai se sentir traída por Rudá (Nicolas Prattes) e Luma (Agatha Moreira). Isso porque ela vai flagrar os dois juntos! Saiba como será:

Nas cenas, Luma e Rudá estão cada vez mais próximos ao tentarem desmascarar Mavi (Chay Suede). Um dia, Rudá se esconde no apartamento de Luma após Iberê (Jaffar Bambirra) invadir a casa de Moema (Ana Beatriz Nogueira) atrás dele. Porém, o local é arriscado e Moema decide levar o rapaz para uma cabana.

Então, Moema conta sobre o novo esconderijo de Rudá para Viola. Um dia, ela vai até a cabana e se depara com Rudá e Luma juntos no local e em clima de romance. Ela fica em choque e os três começam a trocar acusações e questionamentos sobre as vidas deles até ali.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 3 a 5 de outubro:

Capítulo 22 - Quinta-feira, 3 de outubro

Luma acha estranho Mavi repreender Hugo. Berta viaja e deixa instruções para as novas funcionárias da casa. Isis e Leidi discutem e Evelyn defende a mãe, quebrando uma louça. Evelyn e Leidi se recusam a trabalhar enquanto Berta estiver fora. Moema desconfia do que Luma disse para Rudá. Ele decide ficar no Brasil para provar sua inocência e ajudar Luma. Iberê chega na casa de Moema com seguranças, mas Rudá pula a janela e foge. Luma e Rudá conversam. Rudá diz estar ao lado de Luma, que se emociona com o apoio dele.

Capítulo 23 - Sexta-feira, 4 de outubro

Luma e Rudá relembram momentos felizes de seu passado. Mavi rejeita a ajuda de Mércia. Rudá comenta com Luma que não acredita que Viola esteja envolvida no golpe de Mavi. Moema esconde Rudá em uma cabana abandonada. Marcel aconselha Viola a ter cuidado com Luma. Mavi expulsa Mércia de sua casa. Luma segue Mavi e observa o empresário dando ordens a Hugo e outros funcionários. Geraldo destrata Cristiano, quando o rapaz pede a mão de Michele em casamento. Moema procura Viola, dizendo que Rudá está esperando a chefe na cabana. Viola se depara com Luma e Rudá juntos na cabana.

Capítulo 24 - Sábado, 5 de outubro

Luma e Viola trocam acusações. Viola diz a Luma que acredita na inocência de Rudá. Mavi decide grampear a casa de Mércia, a fim de descobrir os planos de Luma. Viola diz a Marcel que desistirá de Rudá e pede a Luma que continue trabalhando no restaurante. Viola se deixa seduzir por Mavi e o convida a morar em sua casa. Mavi escuta a conversa de Mércia e Luma através da câmera. Na casa de Mércia, Luma e Mavi declaram guerra um contra o outro.