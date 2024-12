Mania de Você: Saiba como Fátima descobre quem é seu admirador secreto

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Fátima descobre a identidade do seu admirador secreto e reage de forma inesperada

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Fátima (Mariana Santos) vai descobrir quem é o seu admirador secreto. Depois de ficar encantada com as cartas e presentes românticos, ela sofreu uma grande decepção quando o marido, Robson (Eriberto Leão), fingiu que ele era o admirador secreto. Porém, o verdadeiro romântico vai se revelar.

Nas cenas, de acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, Fátima é surpreendida com uma visita inesperada de Gael (Igor Cosso). Ele irá até a casa dela para declarar os seus sentimentos por ela.

Porém, Fátima não acredita nele. Ela acha que foi Robson quem pediu para o funcionário se declarar e o expulsa de sua casa. Gael vai embora devastado com a reação dela.

No caminho, Gael encontra Diana (Vanessa Bueno). Ele conta para ela que é o admirador secreto de Fátima e o que ela disse após ele se declarar.

Confira o resumo dos capítulos da novela Mania de Você para o período de 30 de dezembro de 2024 a 04 de janeiro de 2025:

Capítulo 97 - Segunda-feira, 30 de dezembro

Rudá se desespera e procura por Filipa. Mavi tenta convencer Mércia a não se influenciar por Volney. Hugo demite Edmilson. Gael se declara para Fátima, que supõe que o rapaz está a serviço de Robson. Diana vê Gael deixando a casa de Fátima devastado. Mavi manda Zon espalhar a notícia do desaparecimento de Filipa. Viola inicia seu plano de fuga. Rudá chega até a costa e é surpreendido pelo delegado. Viola consegue escapar do bunker e vai para a casa de Daniel pedir ajuda a Michele.

Capítulo 98 - Terça-feira, 31 de dezembro

Viola fica sabendo por Michele que Rudá foi preso, acusado de matar Filipa. Zon avisa a Mavi que Viola fugiu do cativeiro. Viola visita Rudá na cadeia e diz ao namorado que Mavi armou contra ele. Lorena expulsa Edmilson de casa e não repara que o pai pegou seu celular. Edmilson usa o celular de Lorena para mandar a mesma mensagem para Robson, Gael e Sirlei, marcando um encontro na casa de Dhu como se fosse a filha. Gael confirma para Diana que é o admirador secreto de Fátima. Rudá pede a Luma que se afaste dele e de Viola. Viola decide ir para o Rio de Janeiro em busca de apoio para tirar Rudá da prisão. Luma confronta Mavi.

Capítulo 99 - Quarta-feira, 1 de janeiro

Mércia ajuda Mavi. Michele ajuda Viola a fazer as malas para viajar ao Rio. Viola percebe que Michele se sente atraída por Daniel. Mavi oferece dinheiro para Volney se afastar de Mércia. Ísis e Leidi veem Sirlei com Berta. Diana repreende Robson por ter enganado Fátima. Mavi contrata os serviços de Santiago contra Volney. Volney vai em direção ao helicóptero sem saber que Santiago sabotou a aeronave. Viola é interceptada por Mavi e seus seguranças, mas consegue pegar uma das armas e fugir em um dos carros. Mavi fica desesperado ao saber por Volney que Viola rendeu o piloto e embarcou no helicóptero.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 2 de janeiro

Viola obriga o piloto a seguir para o Rio, no meio de uma tempestade. Mavi avisa que o helicóptero foi sabotado, mas Viola não acredita e manda o piloto seguir viagem. Tomás se abriga com Evelyn na casa de Berta, por causa da chuva. Leidi diz a Evelyn que acha que Sirlei está gostando de Berta O piloto manda Viola pular do helicóptero para tentar se salvar. O bombeiro avisa a Mavi que o helicóptero caiu. Luma tenta consolar Mavi. Michele acusa Mavi de ter causado o acidente. Volney diz a Mércia que Mavi queria matá-lo. Luma avisa a Rudá sobre o acidente de Viola.

Capítulo 101 - Sexta-feira, 3 de janeiro

Rudá se desespera e hostiliza Luma. Diana admira a preocupação de Hugo com a família de Iarlei. Dhu expulsa Edmilson de sua casa e convida Wagner para morar com ela. Mércia faz um acordo com Volney. Luma lamenta para Mavi que nunca teve uma família. Mavi pede perdão a Luma e sensibiliza a jovem. Mércia vibra ao ver Mavi e Luma juntos.

Capítulo 102 - Sábado, 4 de janeiro

Mavi diz a Luma que reencontrou a paz ao seu lado. Mércia incentiva Mavi a procurar Iberê. Luma cria um prato em homenagem a Viola para servir no restaurante. Mavi convida Luma para jantar. Nahum diz a Rudá que Moema sente que Viola está viva. Iarlei confronta Robson por assediar Bruna. Hugo demite Robson. Hugo convida Gael para ser gerente do Maresia. Mavi e Luma se surpreendem com uma festa surpresa de casamento, anunciada por Mércia.

