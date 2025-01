Ex-BBB Sarah Andrade posta primeira foto com o novo namorado

A ex-BBB Sarah Andrade assumiu publicamente o novo relacionamento e compartilhou a primeira foto romântica ao lado do namorado; veja

A empresária e influenciadora digital Sarah Andrade iniciou 2025 em clima de romance! Por meio das redes sociais, a ex-participante do BBB 21, da TV Globo, compartilhou a primeira foto ao lado do novo namorado, o engenheiro Bruce, e assumiu publicamente o romance.

Na imagem, o casal aparece juntinho em uma praia celebrando a chegada do Ano Novo. "Feliz novo ciclo", escreveu Sarah na legenda da publicação. Vale lembrar que a ex-BBB estava solteira desde o término do breve relacionamento com o cantor e ex-A Fazenda MC Zaac, em 2023.

Antes de assumir o namoro com o engenheiro, Sarah Andrade chegou a publicar um vídeo mostrando as sombras do novo casal ao som de 'Love, Love', do grupo Gilsons. Discreto, Bruce possui um perfil privado no Instagram e, atualmente, conta com pouco mais de mil seguidores.

Sarah Andrade e o novo namorado, Bruce - Foto: Reprodução / Instagram

Sarah Andrade revela amizade com três adversários do BBB 21

Participante do BBB 21, Sarah Andrade revelou, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, como o reality show da TV Globo mudou sua vida e como foi a experiência após sair do anonimato para uma personalidade conhecida por todo o País. Além disso, ela entregou seu maior aprendizado dentro do programa e quais "desafetos" do confinamento passou a ter uma relação de amizade hoje.

Sarah relembrou que julgava muito os participantes do Big Brother Brasil antes de entrar no reality. Lá dentro, teve uma nova visão, e conta qual foi o seu maior aprendizado. "É aprender a conviver com pessoas que têm vivências diferentes de você, histórias diferentes, traumas diferentes, porque às vezes a gente só vê um corte na TV (...) Eu sempre fui fã do programa e assistia sempre, e eu julgava muito as pessoas, os participantes que estavam naquela casa, por diversos motivos, assim como a maioria das pessoas faz", declarou; confira o bate-papo completo!

Leia também: Ex-BBB Sarah Andrade revela como fatura após reality: 'Invisto no mercado imobiliário'