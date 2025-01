Daniel Rocha usa colar com inicial do nome da atriz Vitória Strada

Tá rolando?! O ator Daniel Rocha atraiu toda a atenção dos fãs ao aparecer com colar com a letra V após rumores de namoro com Vitória Strada

O ator Daniel Rocha deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar fotos do seu look para o réveillon e os fãs perceberam um detalhe delicado e romântico. Isso porque ele usou um colar com um pingente com a letra V, que é a inicial do nome da atriz Vitória Strada. Os dois são apontados como namorados há alguns meses.

O romance entre eles começou há pouco tempo e foi confirmado em outubro. Porém, eles ainda não apareceram juntos oficialmente em público.

Nos comentários do post dele, os internautas elogiaram a atitude dele de usar um colar para homenagear a amada. "V de Vitória", disse um seguidor. "O 'V'. O último romântico", comentou outro. "O V da mommy no pescoço", observou outra. "Se não for assim, não namoro", disse mais um.

Vitória Strada rebate críticas

Após anunciar o fim do seu noivado com Marcella Rica, Vitória Strada assumiu o namoro com Daniel Rocha e tem recebido muitas críticas. Em entrevista para a Marie Claire, a atriz rebateu as críticas e afirmou que é bissexual, ou seja, se atrai por homens e mulheres. “As pessoas têm que entender que a bissexualidade existe. Eu acho legal ver o público comentando: ‘Gente, ela é bissexual, ela nunca falou outra coisa’. A letra B existe. Eu sempre tento ver pelo lado positivo, porque a gente já está em um mundo que tem tanta energia negativa”, disse ela.

Apesar das críticas, a famosa contou que recebe muitas mensagens de carinho nas redes sociais. "Obviamente, tem muito ódio hoje em dia na internet. Mas eu, nas duas vezes em que assumi relacionamentos, fiquei surpresa positivamente. Na minha página, a maioria dos comentários são positivos, independente do momento de vida ou de carreira que eu estou", afirmou.