Preta Gil recebe homenagem especial da ex-nora após alta da UTI

Ex-nora de Preta Gil, Laura Fernandez compartilhou algumas fotos da visita em família feita para a cantora na noite de Réveillon

A cantora Preta Gil ganhou uma homenagem bastante especial da modelo Laura Fernandez, sua ex-nora, na noite de quarta-feira, 1. A artista, que já recebeu alta da UTI e seguiu para o quarto do hospital, recebeu visitas de familiares na noite de Réveillon.

Por meio das redes sociais, Laura compartilhou algumas fotos feitas durante a visita e desejou uma ótima recuperação à cantora. Preta realizou uma cirurgia delicada para retirada de tumores no dia 19 de dezembro.

"Nós te amamos muito, seus irmãos de vida te amam muito, sua neta te ama muito, eu te amo muito e esse de 2025 vai ser pura saúde e felicidade porque você merece muito", escreveu a modelo na legenda da postagem. Nas imagens, é possível notar a presença de Gilberto Gil, pai de Preta, algumas irmãs e a neta, Sol de Maria.

Ainda na noite de terça-feira, 31, durante a virada de ano, a famosa compartilhou com os seguidores sua saída da UTI. "Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais", declarou ela.

Qual o diagnóstico de Preta Gil?

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, Preta Gil retomou o tratamento contra a doença em agosto de 2024, quando descobriu quatro tumores: um no ureter, dois nos linfonodos e outro com metástase no peritônio, a membrana que envolve os órgãos abdominais.

Recentemente, ela viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica. Em um desabafo, falou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior; confira detalhes!

