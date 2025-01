Mãe de Nicolas Prattes arranca elogios de Sabrina Sato em foto: ‘Sogra tão linda’

A atriz Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, compartilha foto em rede social posando na virada do ano e arranca elogios da nora, Sabrina Sato; confira

A atriz Giselle Prattes (44), mãe do ator Nicolas Prattes (27), o Rudá de Mania de Você, novela da TV Globo, compartilhou uma sequência de imagens de seu Réveillon, no Instagram, nesta quarta-feira, 1º. Uma foto chamou bastante a atenção da nora, a apresentadora Sabrina Sato (43), que teceu elogios à sogra, nos comentários da postagem. "Sogra tão linda", diz a famosa.

Na primeira imagem da uma sequência, Giselle posa com um belo vestido longo branco e chama a atenção de Sabrina. “Olha essa gata que vai arrasar em 2025. Muito amor pra você, minha sogra tão linda, iluminada e com esse coração tão gigante. Esse ano você vai brilhar muito nos palcos e na vida. Te amo”, declara. Logo em seguida, Nicolas se manifesta. “Minha mãe é minha mãe”, diz. “Te amo!”, completa o ator, em outro comentário.

Na legenda do post, a atriz escreve: “Feliz Ano Novo!!! A chegada de 2025 foi em uma atmosfera de amor e amizade. Desejando o melhor ano das nossas vidas para todos nós!”.

Muitos seguidores da mãe do intérprete de Rudá também faz questão de enaltecer a beleza da artista. “Você sendo uma deusa. Feliz ano novo!”, fala uma seguidora. “Mais perfeita que essa aqui não tem, não”, salienta outra. “Perfeita”, reforça mais uma internauta. Entre os comentários, também está o da mãe de Sabrina Sato, Kika Sato (72). “Feliz Ano Novo com muita saúde, paz e amor”, deseja.

ANO NOVO LONGE DE ZOE

Sabrina Sato passou o primeiro Ano Novo sem a filha, Zoe (6). Separada de Duda Nagle (41), a apresentadora passou o Natal com a herdeira, mas a virada do ano ficou com a pai. Dessa vez, as famílias dos famosos resolveram festejar separados e a ex-BBB lamentou a saudade da menina.

Em sua rede social, a artista postou um print da chamada de vídeo que fez com garota e falou sobre estar sentindo falta dela. "Primeira vez que vamos passar a virada de ano longe uma da outra. Mas meu coração está o tempo todo com você minha filha", começou.

"Estamos conectadas de uma forma única e especial. Estou sentindo uma saudade que dói no peito. 2025 vai ser lindo e mágico como você e estaremos grudadas. Te amo até o infinito (como você diz) e isso é o que realmente importa", continuou a famosa.

Em seguida, Sabrina postou fotos em clima de romance com noivo, Nicolas Prattes, com quem assumiu o romance em fevereiro de 2024 e chegou a ficar grávida meses depois. Além dele, a apresentadora ainda compartilhou cliques com sua família e a dele, na casa de campo dela.

Leia também:Mãe de Nicolas Prattes fala sobre o primeiro Natal com Sabrina Sato: 'Fez questão'

VEJA PUBLICAÇÃO DE GISELLE PRATES NO INSTAGRAM: