Jeremy Renner celebra 'renascimento' dois anos após acidente gravíssimo

O ator Jeremy Renner usou as redes sociais nesta quarta-feira, 01, para celebrar seu 'renascimento' dois anos após o acidente que quase o matou. O astro da Marvel, famoso pelo Gavião Arqueiro da franquia Vingadores, passou 12 dias na UTI e teve 38 ossos quebrados, incluindo costelas, joelho, rosto e mãos após ser esmagado por uma máquina de limpar neve.

Em um texto compartilhado no feed do Instagram, o artista relembrou a fase difícil que enfrentou. "Feliz Ano Novo com bênçãos para todos vocês…. Entrando meu segundo 'ReNascimento' hoje. Envio meu amor, respeito e gratidão pelo exército de pessoas que foram necessárias para me recompor. Obrigado a cada enfermeira, médico, socorrista… Eu literalmente devo minha vida a você", iniciou.

Ele ainda agradeceu as pessoas próximas que o socorreram antes da chegada dos paramédicos. "Todo o meu coração está com meu lindo e corajoso sobrinho e com os anjos (meus vizinhos) que pularam em meu auxílio e suportaram o caos por 45 longos minutos no asfalto gelado na manhã de Ano Novo. Sinto muito por todas as imagens assustadoras que imprimi em todos vocês (vou poupar todos vocês das imagens de moer carne)….", escreveu ele.

Que completou: "Minha lista de gratidão é muito longa…. Com a quantidade de amor e orações que vieram de vocês ao redor do mundo (precisando de cada um deles), minha família nunca saiu do meu lado, com alguma intervenção divina, um pouco de sorte e muitos milagres... eu permaneço forte novamente. Mais aberto. Mais amado. Mais conectado. E abençoado por dar meu próximo passo, por dar minha próxima respiração. Obrigado com cada fibra e célula do meu corpo. Eu amo vocês todos".

Veja a publicação: