Luana Piovani volta às telinhas do Brasil com novela portuguesa

Com Luana Piovani no elenco, a novela portuguesa 'Sangue Oculto' será exibida por uma emissora brasileira; saiba mais detalhes

Após mais de dez anos longe das novelas brasileiras, Luana Piovani está de volta às telinhas do país. O público brasileiro poderá acompanhar um de seus trabalhos mais recentes no exterior: a novela portuguesa Sangue Oculto, da emissora SIC.

O último papel da atriz em uma produção nacional foi no remake de Guerra dos Sexos, da Globo, em 2012, onde interpretou Vânia. Agora, Sangue Oculto, que conta com a participação de Piovani no elenco, será exibida pela TV Brasil a partir do dia 21 de outubro.

Segundo informações da Quem, a novela será exibida de segunda a sábado, às 20h. Escrita por Sandra Santos, Luana Piovani interpreta a vilã Vanda Corte Real, enquanto a atriz portuguesa Sara Matos dá vida às trigêmeas Benedita, Carolina e Júlia. Separadas ao nascer, as irmãs só se reencontram por acaso aos 30 anos.

Transmitida em Portugal entre 19 de setembro de 2022 e 13 de outubro de 2023, a trama exigiu um ritmo intenso de trabalho para Luana, que desempenha um papel de grande destaque na produção.

"Irmãs que nunca se viram descobrem que foram separadas ao nascer. Um crime esteve na origem do desaparecimento de uma delas. Um amor pode impedi-las de se tornarem uma família e um segredo vai uni-las novamente", descreve a sinopse da novela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani fala sobre decisão do filho de morar com o pai

Recentemente, Luana Piovani abriu o coração sobre a decisão de seu filho Dom, de 12 anos, de morar com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. Em entrevista ao programa ‘Julia’, da emissora portuguesa SIC, a apresentadora admitiu que, apesar da dor, não quer que ele volte para sua casa e explicou o motivo por trás da declaração. Isso porque ela deseja que o menino seja feliz com sua escolha.

Durante a entrevista, Piovani admitiu que ainda é muito difícil lidar com a decisão de Dom. Além de precisar lidar com a distância do primogênito, a apresentadora lembrou que escolheu "atravessar o oceano" para começar uma vida nova e abrir mais portas aos filhos. Agora, ela vê seu primogênito abrir mão dessas oportunidades por uma “fantasia”. Confira a entrevista completa!