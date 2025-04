Silvio de Abreu revela bastidores com Raphael Montes: 'Me dá um orgulho muito grande'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Silvio de Abreu celebra sucesso de Beleza Fatal e confessa os bastidores com Raphael Montes, autor da trama

Silvio de Abreu (82) é considerado um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira e recentemente emplacou mais um trabalho de sucesso com Beleza Fatal, onde atuou como supervisor da obra. Em entrevista à CARAS Brasil, o escritor fala sobre a repercussão da trama e rasga elogios a Raphael Montes(34): "Me dá um orgulho muito grande".

"Lolovers", "Capirota", "My Loves", "Amades", estes são apenas alguns dos termos que tomaram conta do Brasil por conta do sucesso de Beleza Fatal. Silvio de Abreu confessa que foi pego de surpresa com tamanha repercussão.

"A gente realmente não esperava aquele sucesso todo. Enquanto eu trabalhava com o Raphael, eu sabia que eu estava trabalhando com um grande talento. Eu tenho uma certa prática disso porque o Raphael é a quarta geração de autores que eu supervisiono e revelo", afirma.

Mesmo surpreso com o tamanho sucesso de Beleza Fatal, Silvio reforça que apostava no talento de Raphael Montes. Abreu trabalhou durante muitos anos como supervisor de textos na Globo e diretor de Teledramaturgia Diária na emissora e reflete.

"Eu tenho novelas de muito sucesso, foi ótimo, mas esse trabalho [de supervisão] que eu faço há muitos anos [...] Você hoje assistindo à Rede Globo, todo mundo que está lá, com exceção do Walcyr Carrasco, fui eu que revelei ou que dei oportunidade para entrar. Isso me dá um orgulho muito grande", declara.

MOTIVO DE ORGULHO

O autor de grandes clássicos como Guerra dos Sexos (1983), Cambalacho (1986), Rainha da Sucata (1990), A Próxima Vítima (1995), entre outras obras, celebra ter emplacado histórias que marcaram a teledramaturgia brasileira, mas menciona ter muito orgulho de colaborar no papel de supervisor.

"Eu nunca pensei em ser chefe de nada, muito menos ter um trabalho burocrático dentro da televisão. Eu sempre fui da artística, não que supervisionar não seja artística, mas você tem uma parte burocrática grande [...] Eu fiquei sete anos numa posição que me deu um prazer enorme. Era muito bom trabalhar e poder revelar atores, diretores, consertar aqui ou ali, ajudar autores. Foi muito, muito agradável", finaliza o autor de novelas Silvio de Abreu.

