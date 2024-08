Gloria Perez fará nova novela com tema chinês? Saiba a verdade

Em entrevista à CARAS Brasil, a autora de novelas Gloria Perez se pronunciou sobre os rumores envolvendo seu próximo trabalho

Nessa semana, as redes sociais ficaram agitadas com uma notícia relacionada a próxima novela de Gloria Perez (75). No antigo X, antigo Twitter, os internautas começaram a divulgar que a autora será responsável pela escrita da história Pé de Chinesa, mas será que dramaturga fará uma trama com tema chinês? Saiba a verdade.

Em conversa com a CARAS Brasil, a autora de novelas foi pega de surpresa com esses boatos, Gloria respondeu que essas afirmações não procedem e, em poucas palavras, declarou: "Que besteirol! Meus haters já foram mais criativos".

Mesmo Gloria negando que escreverá Pé de Chinesa, os internautas, com ajuda das ferramentas de inteligência artificial, começaram a divulgar diversas imagens da suposta produção. Inclusive, com direito a abertura, escalação e trilha sonora.

Toda essa história com Pé de Chinesa não passa de uma fake news! Mas a novela falsa vem rendendo bons memes nas redes sociais. Sempre bem-humorada, Gloria Perez entrou na brincadeira com as publicações envolvendo a trama. No X, antigo Twitter, ela compartilhou o vídeo feito com inteligência artificial da abertura da trama fictícia e declarou: "Viva a imaginação!"

E não foi só Gloria Perez que entro na brincadeira, a ex-jogadora de vôlei Márcia Fu (55) também divertiu os seguidores com uma imagem produzida com inteligência artificial. Nas publicações, Márcia brincou que foi confirmada em Pé de Chinesa com a personagem Mestra Kung Fu Qua Qua.

Os internautas realmente estão realmente empenhados com a escalação da falsa novela. No suposto elenco, Jade Picon (22) interpretaria a protagonista que se apaixona por um sequestrador chinês, vivenciado por Davi Brito (21).

Na vinheta da novela de mentira, a trilha sonora escolhida foi a música Lig-Lig-Lig-Lé, de Adriana Calcanhotto (58), em versão interpretada por Ney Matogrosso (83).

