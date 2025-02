Garota do Momento: Alfredo fica irreconhecível ao ter problemas de saúde

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Alfredo vai enfrentar uma fase difícil ao descobrir uma doença que o faz ter reações inimagináveis

Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, da Globo, Alfredo (Eduardo Sterblitch) fica doente. Ele ficará irreconhecível ao ter problemas de confusão mental e surtos, além de perder a memória.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carta Bittencourt, do Portal Leo Dias, Alfredo começará a ter sonambulismo e entrará em estado de transe. Ele ficará completamente sem consciência enquanto faz um show inesperado durante a noite.

O apresentador de TV também começará a ter amnésia e deixará todo mundo preocupado, principalmente Anita (Maria Flor). Pouco depois, ele terá exaustão física e mental, e aparecerá completamente esgotado.

Em um surto, Alfredo dançará freneticamente até desmaiar no chão. Ele ficará um longo período confuso sobre suas memórias. Aos poucos, o tratamento fará efeito e ele inicia a recuperação.

Confira o resumo da novela Garota do Momento para o período de 24 de fevereiro a 1 de março:

Capítulo 96 - Segunda-feira, 24 de fevereiro

Beto se incomoda com Cássio. Ulisses estranha o comportamento de Glorinha. Sérgio apresenta a nova novela à imprensa. Bia e Maristela se irritam com o sucesso de Beatriz. Anita é atacada por fãs de Alfredo. Teresa, Eugênia e Jacira pedem o apoio do público ao romance de Alfredo e Anita. Beto termina o seu curta-metragem. Ulisses lamenta a distância de Glorinha. Marlene flagra Juliano e Zélia juntos. Bia percebe o incômodo de Cássio com o sucesso de Beatriz.

Capítulo 97 - Terça-feira, 25 de fevereiro

Zélia ameaça Marlene. Lígia recusa a proposta de Raimundo. Raimundo provoca um acidente com Marlene. Marlene afirma a Carlito que não voltará mais para a fábrica de Juliano. Sérgio reclama da atuação de Bia. Jacira prepara uma armadilha para Nelson. Glorinha recebe a notícia da morte de um homem. Juliano faz uma proposta a Marlene. Beto recusa atender à empresa de Hugo. Bia sugere aliança com Cássio contra Beatriz.

Capítulo 98 - Quarta-feira, 26 de fevereiro

Bia e Cássio selam um acordo. Marlene recusa a proposta de Juliano. Ronaldo repreende Beto. Ulisses tenta acolher Glorinha. Cássio convence Sérgio de sua técnica de aproximação com Beatriz. Érico ampara Marlene. Bia insinua para Beto que Cássio e Beatriz estão se aproximando. Jacira visita Anita. Cássio beija Beatriz.

Capítulo 99 - Quinta-feira, 27 de fevereiro

Beto se incomoda com o beijo cênico de Cássio e Beatriz. Clarice repreende as atitudes de Bia contra Beatriz. Ronaldo afirma a Raimundo que ele precisa encontrar uma mulher que o ame. Nelson se infiltra no estúdio de Alfredo. Chega o dia da estreia da nova novela, ‘Senhora’. Beatriz é apresentada como protagonista da novela.

Capítulo 100 - Sexta-feira, 28 de fevereiro

Clarice convida a todos para um jantar em sua casa. Clarice sente dores de cabeça. Clarice tem uma nova lembrança. Maristela teme que a senha de seu cofre tenha sido descoberta. Marlene presenteia Raimundo. Bia prepara mais uma armadilha para Beatriz. Beatriz não gosta de ficar sozinha com Cássio. Juliano pede que Basílio resgate o broche de Maristela. Uma coluna social insinua que Cássio e Beatriz estão tendo um romance.

Capítulo 101 - Sábado, 1 de março

Ronaldo mostra a coluna para Beto. Onofre recomenda que Sérgio mantenha a farsa sobre o envolvimento de Cássio e Beatriz. Maristela descobre que Juliano a rouba. Beatriz se desespera. Beatriz conversa com Beto. Teresa desconfia das saídas de Jacira. Jacira flagra Nelson escondido no camarim de Alfredo. Onofre repreende Beatriz por ter beijado Beto na rua. Beatriz afirma a Beto que os dois terão que namorar escondidos.

