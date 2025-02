Mania de Você: Ísis cria plano cruel contra Berta na reta final

Na reta final da novela Mania de Você, da Globo, Ísis cria um plano maléfico para se vingar de Berta após ser ridicularizada pela ex-sogra

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Ísis (Mariana Ximenes) verá sua relação com Berta (Eliane Giardini) mudar completamente e criará um plano cruel contra a ex-sogra. Ela tentará ter Leidi (Thalita Carauta) como sua aliada, mas será traída.

Nas cenas da reta final da trama, de acordo com a colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, Berta descobre que Tomás (Paulo Mendes) é filho de Ísis com Guga (Allan Souza Lima) e expulsa a ex-nora de casa. Ela dá um tapa na cara da vilã e a manda embora só com a roupa do corpo. Revoltada, a loira organiza sua vingança.

Em uma conversa com Leidi, Ísis diz que vai sequestrar Berta, pedir um resgate milionária e matá-la. Porém, o plano dela não dará muito certo porque será traída.

Ao perceber que corre perigo, Berta faz um acordo misterioso com Leidi, que passa a jogar dos dois lados. Leidi conta tudo para Berta do plano de Isis, mas acaba sendo alvo de ameaças da vilã.

As devem ir ao ar no início de março.

Confira o resumo da novela Mania de Você para o período de 24 de fevereiro a 1 de março:

Capítulo 145 - Segunda-feira, 24 de fevereiro

Mavi assume toda a culpa do assassinato de Molina. Viola sugere que todos postem nas redes sociais a notícia da confissão de Mavi para que chegue até Rudá, sem saber que o namorado fugiu da cadeia. Robson pede ajuda a uma amiga, funcionária do laboratório onde Hugo fez exame, e consegue falsificar o resultado. Robson vai à casa de Fátima e deixa o envelope com o resultado sem que ninguém perceba. Hugo e Gael abrem o envelope com o diagnóstico. Rudá segue Mércia e descobre que Molina está vivo.

Capítulo 146 - Terça-feira, 25 de fevereiro

Molina promete a Mércia que Mavi não ficará na cadeia. Rudá se esconde no iate de Molina e Mércia. Gael consola Hugo e aconselha o amigo a compartilhar com a família sobre sua suposta doença. Evelyn desabafa com Iarlei sobre seu medo de que Tomás descubra que é filho de Guga. Lorena tira uma foto de Iarlei com Evelyn. Leidi sofre um golpe de um turista e acaba tendo suas joias roubadas. Molina vê Rudá no iate, mas o rapaz não percebe. Viola aconselha Michele a assumir seus sentimentos por Daniel e ser sincera com Cristiano. Nahum mexe com Mavi ao afirmar que Viola só está interessada em encontrar Rudá. Molina surpreende Rudá.

Capítulo 147 - Quarta-feira, 26 de fevereiro

Rudá consegue escapar. Mavi diz a Nahum que a única coisa que lhe restou é a esperança de ter Viola de volta. Molina avisa a Mércia que grampeará o celular de Viola, na esperança que Rudá entre em contato com ela. Rudá conta a Gavião sobre Molina, e pede ao rapaz que alerte Viola. Hugo diz a Diana que seus exames estão normais. Lorena tenta mostrar a Bruna a foto de Iarlei com Evelyn, na intenção de fazer intriga, mas a filha de Diana não dá importância. Gavião avisa a Viola que Rudá a está esperando na praia do Sossego.

Capítulo 148 - Quinta-feira, 27 de fevereiro

Gavião orienta Viola a não dizer a ninguém que se encontrará com Rudá. Diana liga para Gael e pede ao jovem para ir à clínica acompanhar o ultrassom de Fátima, para proteger a amiga de Robson. Magda demite Hugo. Molina decide ir para Angra. Cristiano pensa no que Ísis contou a ele sobre Michele ter um caso com Daniel. Tomás não aceita ser incluído no testamento de Berta. Mavi se comove diante da declaração de amor de Luma. Sob o comando de Mércia, o capanga de Molina avança sobre Viola.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 28 de fevereiro

Filipa pressente que algo ruim aconteceu. Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia. Viola se irrita com a presença de Mavi e Luma. Molina diz a Mércia que eles têm que descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá. Hugo se oferece para trabalhar com Diana. Luma confronta Mércia.

Capítulo 150 - Sábado, 1 de março

Mavi coloca uma escuta e um GPS na bolsa de Mércia. Rodhes comenta com Viola que Gavião pode ter informações importantes que ajudem a descobrir o que realmente aconteceu. Mércia descobre os aparelhos que Mavi colocou em sua bolsa para rastreá-la. Luma descobre que Rudá esteve no heliponto atrás de Mércia e conta a Mavi e a Iberê. Mavi e Luma descobrem o endereço de Julius Eyer, e mandam Iberê até a Suíça para investigar.