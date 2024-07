Família É Tudo: Quem mandou matar a Vênus? Saiba quem é o vilão

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, o público descobre a verdade sobre quem mandou matar Pedro e Vênus

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, o público vai descobrir quem é o verdadeiro vilão da história. Depois de várias suspeitas, o mistério sobre o mandante da morte de Pedro (Paulo Tiefenthaler) e da tentativa de assassinato de Vênus (Nathalia Dill) virá à tona.

De acordo com o site Notícias da TV, o vilão da história é Ramón (Jayme Periard), marido de Brenda (Alexandra Richter) e pai de Tom (Renato Góes). A revelação acontecerá quando Brenda contar a verdade para Léo/Netuno (Paulo Lessa).

Na trama, o público descobre que Ramón ficou furioso com Pedro ao descobrir que ele teve um caso com Brenda, que pediu o divórcio. Então, Brenda conta que foi Pedro quem sabotou o bondinho que causou a morte de Pedro e que ele que pediu para que Léo/Netuno matasse Vênus.

Além disso, nesta altura da história, Léo/Netuno já saberá que é filho de Brenda.

Leia o resumo da novela Família É Tudo para o período de 22 a 27 de julho:

Capítulo 123 - Quinta-feira, 25 de julho

Electra aceita conversar com Murilo. Jéssica teme ser desmascarada. Vênus pede a ajuda de Murilo em sua investigação. Júpiter arma um escândalo na pensão, atrapalhando a noite romântica de Guto e Lupita. Electra pede para Murilo se afastar dela. Andrômeda diz que precisa voltar para São Paulo. Brenda gosta de ver o entrosamento entre Tom e Maya. Nicole e Plutão reatam o namoro. Ubaiara manipula Leda. Andrômeda se surpreende com fãs em frente ao hotel. Hans reage perplexo ao ver que seus primos podem cumprir a missão de Frida antes do prazo. Netuno/Léo se lembra de que tentou tirar a vida de Vênus.

Capítulo 124 - Sexta-feira, 26 de julho

Netuno/Léo fica atordoado com suas lembranças. Jéssica afirma a Electra que acredita na culpa de Luca. Mila leva Sheila e Chicão até a gravadora Mancini. Leda dá dinheiro para Ubaiara. Murilo tem uma ideia para reiniciar a investigação sobre a morte do pai de Vênus. Netuno/Léo pede para Enéas ajudá-lo a descobrir quem pediu que ele matasse Vênus. Paloma é dispensada do corpo de baile do espetáculo, e Jéssica assume seu lugar. Paloma revela para Nanda que Jéssica seduziu o produtor para entrar no espetáculo. Andrômeda desmaia ao ver que Sheila assinou um contrato com a Mancini Music. Nicole se demite da gravadora e enfrenta Hans. Vênus e Netuno/Léo se encontram com Tom e Maya na frente da casa de Eva.

Capítulo 125 - Sábado, 27 de julho

Vênus e Tom sentem ciúmes de Maya e Netuno/Léo, mas saem à procura de Eva pela cidade. Mila admira o comportamento de Guto. Electra se surpreende ao saber que Jéssica seduziu o produtor para entrar no espetáculo. Luca tem uma ideia para provar para Electra a culpa de Murilo. Vênus e Netuno/Léo encontram Eva, e Tom se incomoda com a proximidade da menina com o rival. Jéssica afirma a Mila que afastará Electra do espetáculo. Eva conta a verdade sobre sua vida para a assistente social. Tom reclama para Vênus da presença de Netuno/Léo perto de Eva. Lulu exige que Chicão se afaste de Andrômeda.