Daniel Rangel confessa expectativa sobre final de Guto e Lupita: ‘Muito curioso’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Daniel Rangel confessa expectativa para saber com quem Lupita ficará no último capítulo de Família É Tudo: Guto ou Júpiter

Família É Tudo chega ao fim nesta sexta-feira, 27, e o tão esperado desfecho amoroso de Lupita, papel da atriz Daphne Bozaski (32), será revelado ao público. Na novela de Daniel Ortiz (52), a doce guatemalteca vai ter que decidir para quem entregará, definitivamente, o seu coração: Guto (Daniel Rangel) ou Júpiter (Thiago Martins). Em entrevista à CARAS Brasil, Daniel fala da expectativa para o último capítulo da trama e o final feliz de seu personagem. “Muito curioso”, entrega.

O ator confessa que já está morrendo de saudades de Família É Tudo. "O coração já está saudoso, já estou com muita saudade de dividir meu corpo, minha voz, minhas emoções com o Guto. Esse personagem foi, literalmente, um presente. Ele trouxe leveza para a minha vida, ele deixou a minha vida mais humorada, mais romântica (risos). Foi um processo muito prazeroso, muito surpreendente, dar vida ao Guto”, fala.

“Acho que nesse trabalho eu pude, realmente, sentir a força do que é fazer uma obra aberta; que começa de um jeito e termina de outro, de acordo com o que o público vai falando, engajando, comentando sobre a novela, o que pode mudar os rumos da novela e dos personagens. E eu senti muito isso com o Guto, o quanto ele, graças ao público e graças ao Daniel Ortiz, claro, o quanto ele cresceu ao longo da novela. O sentimento é de gratidão, de muita gratidão”, continua.

Daniel agradece, além da oportunidade de trabalho, ter construído belas amizades. “Fiz muitos amigos, que eu quero levar pra vida. Meus parceiros de cena, em especia Daphne , Ana Hikari, (Gabriel Godoy), (Marcelo) Medici e Thiago (Martins). Foi um trabalho que realmente é difícil desapegar porque estava tão bom. A gente faria mais 180 capítulos fácil, de tão bom que estava o processo. E é melhor ainda quando o processo é bom e a gente vê que o público está embarcando na história. A gente recebe o feedback na internet, na rua, da galera engajada com a novela, perguntando quem vai ficar com quem, perguntando o que que vai acontecer. Então, você vê que as pessoas geralmente estavam envolvidas com a novela, né?”, salienta.

Sobre o que o público pode esperar do último capítulo, o ator destaca: “Aguardem muitas emoções; para o público e para mim também (risos). Estava há pouco conversando com a Daphne pelo WhatsApp e a gente assim: E aí, será que vai dar o quê hoje? Porque a gente também não sabe. A gente gravou vários finais alternativos do casal, né? Eu, Ana, Daphne e Thiago. Então, a gente não sabe. Só o Daniel Ortiz quem sabe. E o Fred Mayrink, que é o nosso diretor. De resto, ninguém sabe. Então, está todo mundo ansioso para saber qual final vai ao ar”.

“Mas é o que eu já disse e repito: a gente já saiu ganhando, independentemente do final, porque são duas parceiras de cena maravilhosas: Ana e Daphne. Tenho certeza que o Thi pode falar a mesma coisa das duas. E a gente, realmente, foi uma sintonia ali, nós quatro, desde o início, que foi muito especial. Então, independentemente do que o Daniel escolher pro final, a gente está feliz, porque estamos em boas mãos. Mas realmente a gente está curioso, muito curioso para saber o que vai acontecer; imagino que vocês também. Acho que o público pode esperar muitas emoções desse último capítulo”, finaliza.