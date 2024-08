Com 8 anos de idade e uma carreira promissora, atriz mirim Mel Summers fez um balanço sobre últimos trabalhos e refletiu sobre nova protagonista no SBT

Aos 8 anos de idade, Mel Summers tem potencial para uma carreira promissora nos próximos anos. Natural de Salvador, Bahia, ela fez sua estreia no SBT no dia 29 de julho, participando do início ao fim da trama de 'A Caverna Encantada'. Antes de seu contrato com a emissora, Mel vivia entre Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, está morando na terra da garoa para interpretar a terceira protagonista de sua carreira, Anna Salvatores.

"Dar vida a Anna é um sonho realizado. Estou muito feliz e animada com as gravações. Como o resultado desses dias no ar. Está tudo muito lindo, e o público já está tendo grandes surpresas, pois é uma superprodução cheia de novidades. Espero que a Anna seja muito amada e bem recebida por todos até o final da novela, como já está sendo.", disse Mel em entrevista à imprensa.

Mesmo sendo muito jovem, este não é seu primeiro trabalho. A carreira da atriz mirim teve início em 2021, aos 5 anos de idade, quando interpretou a Princesa Tani, filha do Faraó do Egito, na novela Gênesis, da Record. Graças à sua boa desenvoltura nas cenas, ela logo conquistou os diretores da trama.

E a pequena prodígio segue com sua simpatia nos bastidores da nova novela do SBT. "Procuro manter uma relação de respeito com todos do elenco, tanto com o adulto quanto com o infantil. Já fiz amigos que quero levar para a vida, tanto no elenco infantil quanto no adulto.", contou.

Além de uma boa relação com os colegas de elenco, Mel compartilhou que a ajuda da família é essencial para que ela se dedique, cada vez mais, à carreira de atriz. "Minha relação com a minha família é de muito suporte e afeto. Em casa, me divirto com meus irmãos e conto com o carinho e apoio dos meus pais", disse ela.

"Meus pais se dividem entre mim e meus irmãos, Theo, de 2 anos, e May, de 14 anos, que tem deficiência. Minha mãe me ajuda com os textos e na preparação para as cenas, sendo a minha principal companhia nos bastidores. Meu pai também me acompanha um pouco, mas ele trabalha todos os dias.", completou.

Além de Gênesis, Mel interpretou a protagonista Bárbara, na fase criança, na série bíblica Até Onde Ela Vai, também pela Record e UniverVideo. E em 2024, estreou na Globo com a novela Família É Tudo, dando vida à versão jovem da personagem Vênus. "Foi incrível. Tive a honra de ser dirigida por Fred Mayrink, que eu já admirava, e contracenei com o ícone da televisão brasileira Arlete Sales. A experiência foi marcante e vou guardar para sempre em meu coração. Não pude estender o contrato com a Globo porque já havia feito um compromisso com o SBT. Portanto, minha Vênus foi breve, mas foi uma experiência linda", disse ela sobre a oportunidade na trama recente.

E não para por aí, Mel Summers fez um balanço sobre a diversidade de sua carreira sendo tão jovem. "Desde antes da minha estreia em Gênesis (Record) aos 5 anos, venho me preparando intensamente. Foram 3 anos de intenso aprendizado com dezenas de professores e cinco professores diferentes em 2023, com várias aulas semanais de atuação. As coisas realmente começaram a acontecer a partir de setembro de 2023, com projetos como um curta-metragem em duas versões, o filme comercial Natal Sem Fraude, e a contratação para Dona Beja e Até Onde Ela Vai."

Agora no SBT, a atriz se mostra orgulhosa com a história da personagem que está interpretando, definindo ela como uma menina 'fascinante'. "A Anna é uma desbravadora nata, apaixonada por aventuras e animais. Ela tem um amor profundo pelo pai e, por isso, tem muito medo de perdê-lo. É uma menina de princípios e valores, muito segura de si."

Quais são os planos para o futuro de Mel Summers?

Sonhadora e com vontade de alcançar o alto, Mel Summers garante que ainda pretende realizar muitos trabalhos na área da atuação. "Temos um projeto de longa-metragem para depois da novela, que quero gravar como Ingmar Bergman, mas ainda estamos procurando uma produtora. O piloto está pronto e será dirigido por um diretor global. Meu plano de carreira é Hollywood! Sei que é difícil, mas não é impossível. Acredito que coincidências não existem para quem tem fé.", compartilhou.

Ainda durante a entrevista, a atriz mirim comentou sobre como lida com o trabalho intenso e o impacto emocional das cenas dramáticas. "No início, levei até dois dias para sair completamente da emoção após cenas dramáticas. Hoje, consigo entrar e sair da emoção em poucos segundos."

Além disso, compartilhou os desafio de equilibrar a carreira com os estudos e o lazer, após o aumento do ritmo de gravações. "Antes de A Caverna Encantada, o equilíbrio era mais fácil, com gravações durante as férias e fins de semana. Agora, com o ritmo intenso no SBT, gravo várias cenas por dia e tenho muito texto. Nas folgas, aproveito para brincar com meus irmãos e manter os estudos em dia, estando até um pouco adiantada na escola.", finalizou Mel Summers.