Ator da Globo deixou Rio de Janeiro para criar o filho: 'Qualidade de vida'

Natural de Uberlândia, ator que está na nova novela da Globo, Mania de Você, decidiu retornar à cidade natal para criar filho de 12 anos

O ator Ricardo Pavão, de 72 anos, estará na nova novela das nove da Globo, Mania de Você, como Almeida, dono de restaurante onde trabalha Viola (Gabz), a protagonista da história de João Emanuel Carneiro (54). Com uma vasta trajetória em papéis secundários na televisão, o artista decidiu deixar o Rio de Janeiro para viver em Uberlândia, Minas Gerais, onde vive com o filho Otto, de 12 anos.

Apesar de precisar se locomover com frequência para o Rio de Janeiro, o ator destaca que sua cidade Natal oferece mais tranquilidade e qualidade de vida para a criação do filho. Em entrevista ao jornal Extra, ele afirmou: "A real razão de eu me afastar do Rio foi para cuidar do meu filho. Em Uberlândia, tenho melhores condições para o Otto. Uma melhor qualidade de vida. E ainda tenho uma irmã que pode me ajudar quando preciso".

O pequeno Otto tem Síndrome de Down e, na cidade de Minas Gerais, com menos trânsito e menores distâncias, Ricardo consegue fornecer maiores cuidados ao filho: "Lá [em Uberlândia], as distâncias entre as terapias são menores. Tudo isso me fez voltar para a terra onde nasci e me dedicar aos cuidados do meu filho. Agora que ele já está mais crescido, posso ficar entre Minas e Rio com mais frequência", completa.

Na Globo, a última participação do ator foi em 2017, na novela Tempo de Amar. Na trama, ele deu vida ao inescrupuloso Vasco, capanga da personagem de Letícia Sabatella (53), Delfina. Na carreira de Ricardo na televisão, um fato curioso se destaca: ele já interpretou 28 delegados — isso somando seu trabalho na Globo, Record, Band, Cultura e na finada Manchete. Entre todos os papéis, ele destaca o delegado Fausto, na novela da Record Chamas da Vida.

Além de ator, o artista também é músico, cantor, diretor de TV, teatro e musicais. Atualmente, ele concilia o trabalho em Mania de Você com a atuação como professor de teatro e a montagem de duas peças.